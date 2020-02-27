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Kadın ve gençlik merkezinde kandil programı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.02.2020 18:03 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezinde Regaip Kandili dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezlerinde hizmet veren kurslarda eğitim gören kursiyerler ve eğitmenler tarafından Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.Fatih Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programa Adıyaman Belediye Kadın ve Gençlik Merkezi yöneticileri, mahalle sakinleri, kursiyerler ve eğitmenler katıldı.Mevlid ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin yapılıp, duaların edildiği program ile ilgili bilgi veren kadın ve gençlik merkezi yöneticileri, tüm İslam aleminin Regaip Kandilini kutladı.Yapılan duaların ve okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından Kadın ve Gençlik Merkezi yöneticileri tarafından, kursiyerlere ve mahalle sakinlerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kadın ve gençlik merkezinde kandil programı

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezinde Regaip Kandili dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezlerinde hizmet veren kurslarda eğitim gören kursiyerler ve eğitmenler tarafından Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Fatih Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programa Adıyaman Belediye Kadın ve Gençlik Merkezi yöneticileri, mahalle sakinleri, kursiyerler ve eğitmenler katıldı.
Mevlid ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin yapılıp, duaların edildiği program ile ilgili bilgi veren kadın ve gençlik merkezi yöneticileri, tüm İslam aleminin Regaip Kandilini kutladı.
Yapılan duaların ve okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından Kadın ve Gençlik Merkezi yöneticileri tarafından, kursiyerlere ve mahalle sakinlerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kadın ve gençlik merkezinde kandil programı

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