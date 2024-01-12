Kadına şiddet ihbarından uyuşturucu ticareti çıktı

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 49 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına şiddet ihbarı üzerine ilçede bulunan bir adresi kontrol etti. İhbarın asılsız olduğunu belirleyen polis ekipleri adresten ayrılmak üzereyken kapı girişinde bulunan poşetten yoğun esrar kokusu aldı. Bunun üzerine savcılıktan alınan talimat üzerine adrese operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada, 710 gram esrar, sentetik haplar, hassas terazi, kilitli poşet, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddeden elde edildiği düşünülen 49 bin 500 lira nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yine polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir şüpheli, takip sonucu suçüstü yakalandı. Savcılık talimatıyla şüphelinin adresinde yapılan aramada, 28 sentetik hap, 53 gram metamfetamin, bir miktar kokain, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, satışa hazır folyoya sarılı metamfetamin maddesi ve kaçak alkol yapımında kullanılan 178 adet aroma kiti ile 17 bin lira para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

