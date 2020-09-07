YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Kadına şiddete karşı tişörtlü farkındalık

Kadına şiddete karşı tişörtlü farkındalık

AMASYA HABERLERİ  | 07.09.2020 10:13 | Son Güncelleme

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir işletme sahibi kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için personellerinin tek tip giysilerinin arkasına ve önüne "Kadına şiddete hayır" yazdırdı.

Kadına şiddete karşı tişörtlü farkındalık

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir işletme sahibi kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için personellerinin tek tip giysilerinin arkasına ve önüne "Kadına şiddete hayır" yazdırdı. Müşterilerine bu şekilde hizmet eden garsonları gören vatandaşlar da uygulamadan gayet memnun.
Nevin İldeş, “Çok güzel bir uygulama yapılmış, işletme sahibine de teşekkür ediyoruz bu konuda duyarlı olduğu için. Biz de ’kadına şiddete hayır’ diyoruz” dedi.
İşletme sahibi Aslan İldeş, “Kadına şiddete duyarsız kalmak istemedik. Duyarlı olalım istedik, kadınlar bir çiçektir. Şiddete hayır” ifadelerini kullandı.

Kadına şiddete karşı tişörtlü farkındalık

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine! Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine!
Seçilirse bir ilki başaracakSeçilirse bir ilki başaracak
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
İzmir'de kafasından vurulan kişi hayatını kaybetti
İzmir'de kafasından vurulan kişi hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki fabrika yangını söndürüldü
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki fabrika yangını söndürüldü
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Kırkağaç MHP’de Halil Boğaz güven tazeledi
Kırkağaç MHP’de Halil Boğaz güven tazeledi
Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor
Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor

Amasya Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:03
Öğle
12:40
İkindi
16:16
Akşam
19:07
Yatsı
20:29

Amasya Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Ümit Eczanesi
Merkez
Vural Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Gumushacikoy
Merzifon Eczanesi
Merzifon
Artvin Eczanesi
Suluova
Gökçe Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Tekstil ürünlerini bırakıp Sağlık Bakanlığı için maske üretimine başladılar
Tekstil ürünlerini bırakıp Sağlık Bakanlığı için maske üretimine başladılar
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Nadas Alanlara Aspir Alternatifi
Nadas Alanlara Aspir Alternatifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.