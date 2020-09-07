Kadına şiddete karşı tişörtlü farkındalık

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir işletme sahibi kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için personellerinin tek tip giysilerinin arkasına ve önüne "Kadına şiddete hayır" yazdırdı. Müşterilerine bu şekilde hizmet eden garsonları gören vatandaşlar da uygulamadan gayet memnun.

Nevin İldeş, “Çok güzel bir uygulama yapılmış, işletme sahibine de teşekkür ediyoruz bu konuda duyarlı olduğu için. Biz de ’kadına şiddete hayır’ diyoruz” dedi.

İşletme sahibi Aslan İldeş, “Kadına şiddete duyarsız kalmak istemedik. Duyarlı olalım istedik, kadınlar bir çiçektir. Şiddete hayır” ifadelerini kullandı.



