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Kadına şiddeti önlemek için öğrencilerde farkındalık oluşturuluyor

SAMSUN HABERLERİ  | 06.03.2020 11:17 | Son Güncelleme

Kadına şiddeti önlemek için öğrencilerde farkındalık oluşturuluyor

Kadına yönelik şiddetin önüne geçebilmek amacıyla Türkiye'deki 26 şehir ile Azerbaycan'da öğrencilere yönelik proje yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında, Türkiye'de kadının önemi ve şiddetle mücadeleye ilişkin öğrencilerde ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "Harften öte kadın e-twinning" projesi başlatıldı.

"Bir dizede sen kadın desen" sloganıyla 26 il ve Azerbaycan'da yürütülen proje kapsamında, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Büyüklü İmam Hatip Ortaokulunda görevli proje gönüllüsü Türkçe öğretmeni Asuman Korkmaz, kırsal mahallelerdeki okullarda öğrencilere "Kadının önemi" konusunda bilgi veriyor.

Proje kapsamında öğrenciler şiir yazıyor, resim yapıyor ve toplumun gözünde kadının önemini vurgulamak için bir basın mensubu gibi ailelerle röportaj gerçekleştiriyor.

Korkmaz, AA muhabirine, proje kapsamında kadına şiddetle mücadele etmek için farklı illerden yaklaşık 300 öğrenciye 2 aydır eğitim verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin muhabir gibi davranıp elinde mikrofonla kadının önemine ilişkin görüşler alarak sorumluluk kazanma adına emek verdiğini belirten Asuman Korkmaz, "Biz öğretmenler, öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturma, öz güven kazanmalarına yardımcı olma, değerlerimizle iç içe yaşama, her türlü bağımlılıktan uzak tutma ve sosyal yaşam becerisi kazanmaları adına onlara yeni yollar açıyoruz." dedi.

Şiddetin önüne çocukları erken yaşta eğiterek geçebileceklerine inandıklarını vurgulayan Korkmaz, "Toplumda kadının önemini vurgulamak, kadının değerine dikkati çekmek istiyoruz. Böylelikle kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesini amaçlıyoruz. Türkiye genelinde bu konuda öğrencilerimize eğitim veriyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Sınıf sınıf gezerek, öğrencilere şiddetin önüne geçmek için bilgi aktarıyoruz. Geleceğin anne ve baba adayı olacak öğrencilerimizin şiddet düzenini düzeltmelerini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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