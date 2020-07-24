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Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir

ERZİNCAN HABERLERİ  | 24.07.2020 10:32 | Son Güncelleme

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir” dedi.Kadın cinayetlerinin artık toplumun çok büyük bir yarası haline geldiğini ifade eden Başkan Aktürk, “Muğla’dan gelen acı haber hepimizi kahretti.

Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir” dedi.
Kadın cinayetlerinin artık toplumun çok büyük bir yarası haline geldiğini ifade eden Başkan Aktürk, “Muğla’dan gelen acı haber hepimizi kahretti. Bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyoruz. Kadın cinayetleri artık toplumun çok büyük bir yarası haline geldi. "Ama’sız, fakat’sız" herkes dur demeli. Kadına yönelik şiddete son vermek için kadın erkek birlikte mücadele vermelidir. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz. Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim yaşantımızda yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Kadına yönelik şiddet hiç bir gerekçe ile meşrulaştırılamaz. Tek amacı kadınları yaşatmak ve korumak olan İstanbul Sözleşmesinin bugünlerde tartışmaya açılmasını da kabul etmiyoruz. Pınar Gültekin’i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacaktır. Davanın takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Pınar Gültekin’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz.” diye konuştu.

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