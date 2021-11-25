İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize ataerkil toplum derler ama biz anaerkil bir toplumuz. Bunu hiç unutmadan, kadına şiddet meselesini dünyada en iyi çözen millet, en iyi çözen ülke olmak zorundayız." dedi.

Soylu, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2021 Yılı 15. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle bir araya geldiklerini, kadına karşı şiddetle mücadele konusunda tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Aynı konuda iki yıl önce de toplandıklarını dile getiren Bakan Soylu, "O zaman burada tüm paydaşlarla çeşitli konuşmalar yaptık. Bize neler yapacağımızı, neler yapmamızın gerekli olduğunu, elimizde çok önemli bir kanun olduğunu ve bu kanun çerçevesinde de bunun sahada yansımalarını, özellikle kadına şiddet meselesinin ülkemize, medeniyetimize bu toprağın değerlerine, insanımıza, inancımıza, dinimize, kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize, aslında bizden beklentilerle bize uyuşmadığını, yakışmadığını, doğru olmadığını burada birlikte konuşmuştuk. Her birimizin sorumluluk aldığını da ifade etmiştik." dedi.

Kadına şiddet konusunda devletin kendine ait yöntemlerinin dışında farkı bir bakış ortaya koyması gerektiğini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletin de kendine ait tedbirleri alma konusunda genel işleyişin dışında buraya farklı bir bakış ortaya koyması aşikar ama bu sorun sadece bizlik bir sorun değil. Bütün ülkelerde var. Gelişmişliğe, gelir seviyesine, eğitime, kırsalda veya şehirde oturup oturmadığına bakmıyor. Tüm dünyada böyle bir sorun var. Bu şu demek değil, 'Tüm dünyada bu var, bizde de biz bunu normalleştirelim.' Haşa. Böyle bir şey yapmamız doğru değil, böyle bir şeyi zihnimizden geçirmemiz de doğru değil."

Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) gelen bir ihbarların çok önemli olduğunun ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizen Soylu, "Kadına şiddet bitti mi? Hayır. Bitecek mi? Hepimiz bitmesini umuyoruz. 245 bin ihbar gelmiş KADES'e. Yani 245 bin ihbardan 244 bin 999'u yanlış veya sahte yapılmış olsa, bir tane yapılmış olsun, 245 bin defa oraya gitmeye değer. Bu meseleye hep birlikte böyle bakmak gerekir." diye konuştu.

Kadına şiddet meselesini dünyada en iyi çözen ülkenin Türkiye olması gerektiğini vurgulayan Soylu, "Pandemiyi biz oluşturmadık ama pandemi dünyanın küresel bir sorunu. Göçü de biz oluşturmadık. Dikkat edin, çok uzun yıllardan beri birlik olmaya çalışan Avrupa'yı sadece bir göç sorunu sarsıyor. Birbirlerine girmiş durumdalar. Bizim başımıza gelenin onda biri onların başına gelse herhalde birbirleriyle saç saça baş başa bir durumla karşı karşıya kalırlar. Her zaman söylüyorum. Bize ataerkil toplum derler ama biz anaerkil bir toplumuz. Bunu hiç unutmadan, kadına şiddet meselesini dünyada en iyi çözen millet, en iyi çözen ülke olmak zorundayız." dedi.

