"Kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık ve flört şiddeti" söyleşisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezince (OKTAM), kadına yönelik şiddete karşı farkındalık amacıyla söyleşi gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla OMÜ'nün sosyal medya hesaplarından canlı gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Sevcan Orak'ın yaptığı "Kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık ve flört şiddeti" konulu söyleşiye konuşmacı olarak OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız ve Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dr. Öğretim Üyesi Şener Şentürk katıldı.

Kumcağız, söyleşide, OKTAM'ın çalışmaları hakkında bilgi vererek, kadın sorunlarına karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Kadına şiddet ve erken yaşta evlilik sorunlarının yanında kadınların sağlık sorunlarının çözümüne ilişkin de faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten Kumcağız, şiddetin amacının, kadının davranışlarını kontrol etmek ve bu şekilde baskı altına almak olduğunu dile getirdi.

Sosyal tutum ve normların, özellikle erkeklerin şiddet uygulayıcısı olmasında etkili olduğuna işaret eden Kumcağız, şunları kaydetti: