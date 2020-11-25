ELAZIĞ / ŞIRNAK / MARDİN (AA) - Elazığ, Şırnak ve Mardin'de AK Parti Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla program düzenledi.

AK Parti Elazığ İl başkanlığındaki basın açıklamasında konuşan AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur, her türlü şiddete karşı olduklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin, sadece bir kişiye yönelmiş bir tehdit olmaktan çok uzak olup toplumun huzuruna kast edildiğini kaydeden Çopur, "Bu eylem aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise, insanlıktan çıkıyor." dedi.

Bakanlıkların kadına şiddeti önlemek için gerekli çalışmalar yürüttüğünü aktaran Çopur, şunları kaydetti:

"Bize göre kadına şiddet, fikri ve vicdani yoksunluğu zorbalıkla kapatmaktır. Kadına şiddet en büyük acizlik ve cahilliktir. Şiddet uygulayanları en ağır şekilde cezalandırmak çok önemli olsa da, esas önemli olan, şiddeti uygulanmadan önce engelleyebilmektir. Bunun, toplumun her ferdini bilinçlendirmekten geçtiğini biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz."