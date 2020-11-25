Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de valilikler öncülüğünde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla koordinasyon kurulu toplantıları düzenlendi.

Adana Vali Vekili Zafer Öz başkanlığında, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, kentin sosyal risk haritasını hazırladıklarını söyledi.

Bu haritada, kentin hangi ilçesinde intihar, evlenme-boşanma, istismar ve kadına şiddetin yanı sıra çocuk ve engellilere bakım alanlarıyla ilgili bilgiler yer aldığını ifade eden Özer, bu verilerin yol gösterici olduğunu anlattı.

Özer, kent genelinde bir Şiddeti Önleme Merkezi ile 3 kadın konukevi bulunduğunu belirterek, "Şiddeti Önleme Merkezi'nde bu yıl içerisinde 10 bine yakın kadına destek sağlayıp hizmet verdik. Bunun yanında 500'e yakın çocuğa destek sağladık. Pilot uygulama kapsamında olan Adana'da 11 vatandaşımız elektronik kelepçe kullanmaktadır." dedi.

- Mersin

Mersin Valisi Ali İhsan Su, valilikte düzenlenen koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısında, temel hedeflerinin mutlu ve huzurlu aile ortamı oluşturmak olduğunu ifade etti.