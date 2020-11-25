Şiddete maruz kalan kadınlar adına belediye olarak 22 dönüm arazi tahsis ettiklerini dile getiren Güven, buraya her bir kadın için zeytin ağacı dikeceklerini belirtti.

Hatay'da Arsuz ilçesinde Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği (YOLSEVDER), Arsuz Gönüllüleri Derneği ve Arsuz Belediyesince şiddet nedeniyle hayatını kaybeden 3 bin 224 kadın için zeytin fidan ı dikildi.

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Asayiş Şubesi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Parkı'nda kadına yönelik şiddetle mücadele için stant kurdu.

ADANA (AA) - Adana, Hatay ve Mersin'de, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Künefeciler Meydanı'nda stant açarak kadına şiddetle ilgili vatandaşlara bilgilendirme yaptı, çiçek ve broşür dağıttı.

Etkinliğe, Emine Bulut, Şule Çet, Ceren Özdemir ve Dilek Bakımcı'nın aileleri de katıldı.

Kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen Bulut, emeği geçenlere de teşekkür etti.

Eski kocasının öldürdüğü Emine Bulut'un kardeşi Bekir Bulut ise Kırıkkale'den etkinliğe katılmak için geldiklerini söyledi.

Kaya, kendilerine destek olanlara da teşekkür etti.

Bu kapsamda hayatını kaybeden kadınların aileleriyle birlikte buraya geldiklerini aktaran Kaya, şiddet sonucu vefat etmiş 3 bin 224 kadın için fidan dikeceklerini belirtti.

YOLSEVDER Başkanı Gölge Kaya da şiddet görerek hayatını kaybeden kadınların isimlerini yaşatmak için bu projeyi başlattıklarını vurguladı.

Güven, kadına yönelik şiddetin insanlık ayıbı olduğunu ifade ederek şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınlara rahmet diledi.

Etkinlikte, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili temsili ihbar yapıldı. Yoldan geçen Feride Helvacıoğlu, polis ekiplerinin bilgilendirmesinin ardından cep telefonuna KADES'i indirdi. Helvacıoğlu'nun, uygulama üzerinden temsili olarak şiddet gördüğü ihbarında bulunmasının ardından çok kısa sürede ekipler bulunduğu yere intikal etti.

Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KADES ile ilgili daha önce bilgisinin olmadığını ancak bundan sonra telefonunda sürekli bulunduracağını söyledi.

Uygulamanın tüm kadınlar için çok faydalı olacağını belirten Helvacıoğlu, "Uygulamayı çok başarılı buldum, ihbarı yaptıktan 1 dakika sonra polisler geldi, güzel bir uygulama, umarım kadına şiddetin önüne geçilir." diye konuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadın Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis Memuru Tuba Yıldır da KADES hakkında bilgi verdi.

- Mersin

Mersin Emniyet Müdürlüğü, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtımını yaptı.

Görevli kadın polis memurları, kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili bilgilendirme bulundu.

Kent merkezi ve ilçelerdeki çeşitli noktalarda stant kuran ekipler, kadına yönelik şiddete ilişkin uyarılarda bulunarak broşür dağıttı.

