Kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalığı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalığını artırmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları başlatıldı. Simav Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantta, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konularında hazırlanan broşürlerin dağıtılacağı, etkinliğin 25 Kasım tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Simav Emniyet Müdürü Onur Altındağ, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla sunulan ve resmi bir uygulama olan (KADES) hakkında, bilgilendirme yaptıklarını belirtti. Altındağ, eşinden ve veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların, KADES uygulaması sayesinde kurtulabildiklerini ifade etti. Bilgilendirme çalışmalarının ‘25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’ne kadar devam edeceği bildirildi.



