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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliği

ADIYAMAN HABERLERİ  | 25.11.2020 15:21 | Son Güncelleme

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Bahçelievler Mahallesinde bulunan Çocuk Gelişim Merkezi binasında düzenlenen etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın eşi Serinay Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın eşi Hürmet Kılınç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, bazı kurum müdürleri işleri ile kurum personelleri katıldı.Programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 2020 yılı içerisinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliği

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Bahçelievler Mahallesinde bulunan Çocuk Gelişim Merkezi binasında düzenlenen etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın eşi Serinay Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın eşi Hürmet Kılınç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, bazı kurum müdürleri işleri ile kurum personelleri katıldı.
Programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 2020 yılı içerisinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yapılan bilgilendirme konuşmalarının ardından programa katılanlara çiğköfte ikramında bulunuldu.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliği

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