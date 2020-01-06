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  4. ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ toplantısı yapıldı

’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ toplantısı yapıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.01.2020 10:08 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ toplantısı yapıldı.6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Dair Kanun kapsamında aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla, Aile Destek Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planının etkin şekilde uygulanmasının sağlanması ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesine yönelik konular görüşüldü.Kaymakam Ramazan Polat başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.Gerçekleştirilen toplantıda; şiddet önlemeye yönelik ilçe güvenlik kuvvetlerince tedbir alınması ve sorumlu görevlendirilmesi yanında, ilgili kurumlarca, risk düzeyi yüksek olayların sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması gerçekleştirilecek.Kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede güvenlik kuvvetlerinin yanında, diğer kurumların da sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmalar ile Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda eğitim ve seminerler verilmesi planlandı.İlgili hususların ilçede eylem planı haline getirilmesi gibi birçok konuda çalışma ve değerlendirme yapılarak seferberlikte ilçenin de üzerine düşen sorumlulukları, gecikmeksizin gerçekleştirmesi için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Polat, konunun önemine dikkat çekti.

’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ toplantısı yapıldı

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ toplantısı yapıldı.
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Dair Kanun kapsamında aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla, Aile Destek Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planının etkin şekilde uygulanmasının sağlanması ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesine yönelik konular görüşüldü.
Kaymakam Ramazan Polat başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Gerçekleştirilen toplantıda; şiddet önlemeye yönelik ilçe güvenlik kuvvetlerince tedbir alınması ve sorumlu görevlendirilmesi yanında, ilgili kurumlarca, risk düzeyi yüksek olayların sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması gerçekleştirilecek.
Kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede güvenlik kuvvetlerinin yanında, diğer kurumların da sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmalar ile Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda eğitim ve seminerler verilmesi planlandı.
İlgili hususların ilçede eylem planı haline getirilmesi gibi birçok konuda çalışma ve değerlendirme yapılarak seferberlikte ilçenin de üzerine düşen sorumlulukları, gecikmeksizin gerçekleştirmesi için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.
Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Polat, konunun önemine dikkat çekti. İlçede aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için ilçe olarak kurum ve kuruluşlarla birlikte üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları ivedilikle yerine getireceklerini ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ toplantısı yapıldı

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