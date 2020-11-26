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Kadına yönelik şiddetle mücadele masaya yatırıldı

EDİRNE HABERLERİ  | 26.11.2020 13:25 | Son Güncelleme

Edirne’de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında Vali Yardımcısı Dr.

Kadına yönelik şiddetle mücadele masaya yatırıldı

Edirne’de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler başkanlığında 2020 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
25 Kasım gününün Birleşmiş Milletler tarafından ‘Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ olarak kabul edilmesi nedeniyle; farkındalık oluşturmak amacıyla Komisyon Üyelerinin tamamı toplantıya turuncu renkli maskeleriyle katılım sağladı.
Toplantı sonrası Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ ve Edirne Jandarma Komutanlığına bağlı ‘Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ ziyaret edilerek ilgili birim sorumlularından brifing alındı, karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele masaya yatırıldı

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