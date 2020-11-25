Kadına yönelik şiddetle mücadeleye Burdur Valisi’nden tam destek

Burdur Valisi Ali Aslantaş, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” farkındalık etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantları ziyaret etti. Arslantaş, her türlü şiddetin son bulduğu günler dileyerek gökyüzüne turuncu balon bıraktı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Burdur’da düzenlenen etkinliklere katılan Vali Arslantaş, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hizmetleri ve KADES uygulaması ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü stantlarını ziyaret etti. Vali Arslantaş, ziyaretinin son bölümünde ise beraberinde yer alan protokol ve vatandaşlarla birlikte her türlü şiddetin son bulduğu günler dileyerek gökyüzüne turuncu balon bıraktı.

Etkinliğin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Arslantaş, “Başta İçişleri Bakanlığımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımız tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelede çok geniş bir yelpazede tüm tarafların kapsamlı işbirliği içerisinde önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından başta eğitim ve farkındalık arttırma çalışmaları olmak üzere kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu arttırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyorlar” dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplum fertlerinin sevgi, şefkat ve merhamet duygularının güçlenmesi gerektiğinin altını çizen Arslantaş, “Kadına yönelik şiddetle için herkese büyük görevler düşüyor. Bu kapsamda kurum ve kuruluşlarımız kadınlarımızın ve bütün toplumun geleceği için hizmet sunma gayreti içerisindedir. Bu vesileyle kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sunan bütün kurum ve kuruluşlarımıza, STK’lara bütün bireylere teşekkür ediyor, bu özel ve anlamlı günün mutlu bireyler, uyumlu aileler ve kadına şiddetin son bulduğu bir toplum için dayanışma vesilesi olmasını diliyorum” diye konuştu.

