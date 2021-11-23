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Kadına yönelik şiddette farkındalık için "Bir Dakika" kısa film yarışması

23.11.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Bir Dakika" adlı ödüllü kısa film yarışması düzenlenecek - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Kadına yönelik şiddetle var gücümüzle mücadele ediyoruz. Seslerini duyurmaktan korkan mağdur kadınların sesi olabilecek her türlü kampanya bizim için çok değerli" - "Şiddetin her türüne kalıcı bir şekilde son vermek, birlikte hareket edip ortak tepki oluşturabilmekle mümkün" - "Devletimizin tüm kurumlarıyla kadına şiddete karşı kararlı adımlar atmasının yanı sıra toplumun tamamının bu mücadeleye destek olması etkili sonuçlar verecektir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, "Bir Dakika" adlı ödüllü kısa film yarışması düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kadına yönelik şiddet vakalarına karşı geniş çaplı bir farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek yarışmaya başvurular, 25 Kasım 2021-25 Ocak 2022 tarihlerinde yapılabilecek.

Kısa film yarışması, para ödülünün yanı sıra ilk 5'e girecek film sahiplerinin sesini milyonlara ulaştırma imkanı sunacak. Yarışma için detaylı bilgilere "www.birdakika.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yarışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kadına yönelik şiddetle mücadeleye çok önem verdiklerini söyledi.

İletişim Başkanlığının, geride kalan aylarda şiddet gören kadınları şiddeti saklamamaları, toplumun genelini ise şiddeti görmezden gelmemeleri için cesaretlendiren, kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı seslenen altı filmlik bir iletişim kampanyası başlattığını hatırlatan Altun, şöyle devam etti:

"Bu filmler, sosyoekonomik ve sosyokültürel koşullara bakılmaksızın her kesimden kadının şiddete maruz kalabildiğini gösteriyor ve değişimin toplumsal farkındalıkla sağlanabileceğini vurguluyordu. Kampanyamızın ikinci adımı olarak, 'Bir Dakika' adlı, ödüllü kısa film yarışması düzenliyoruz. Bununla kadına yönelik şiddette ortak farkındalığı ekranlara yansıtmayı, sesini duyurmak isteyen herkesi bu mücadeleye dahil etmeyi amaçlıyoruz."

- "Türkiye'de kadına şiddetle aktif bir şekilde mücadele ediyoruz"

Altun, dünyadaki tüm toplumlarda olduğu gibi Türkiye'de de kadına şiddetle aktif bir biçimde mücadele edildiğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadına yönelik şiddetle var gücümüzle mücadele ediyoruz. Seslerini duyurmaktan korkan mağdur kadınların sesi olabilecek her türlü kampanya bizim için çok değerli. Şiddetin her türüne kalıcı bir son vermek, birlikte hareket edip ortak tepki oluşturabilmekle mümkün. Devletin tüm kurumlarıyla kadına şiddete karşı kararlı adımlar atmasının yanı sıra toplumun tamamının bu mücadeleye destek olması etkili sonuçlar verecektir. 'Bir Dakika' adlı kısa film yarışmamız da toplumsal bilincin yaygınlaşması ve çok daha geniş kitlelerin, sürecin içerisine dahil edilmesi açısından önemli bir rol üstleniyor."

- "Bir dakika çok şeyi değiştirebilir"

Yarışmaya maksimum bir dakikalık kısa filmlerle katılınabileceğine işaret eden Altun, "Yarışmamız şiddete karşı 'Bir Dakika' ünlemini öne çıkarıyor ve bu yönüyle toplumsal tepkiyi sembolize ediyor. Diğer taraftan, şiddet görme korkusu yaşayan kadınlara ayrılacak olan bir dakikanın ne denli önemli olduğunu vurgulamayı amaçlıyor. Süre olarak kısa, etki olarak uzun sürecek bir dakikalık filmlerle yarışmacılarımızdan, mağdur kadınların hayatında birçok şeyi değiştirebileceğini göstermelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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