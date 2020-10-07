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Kadınhanı’nda 148 kilometre mahalle yolu yenilendi

KONYA HABERLERİ  | 07.10.2020 12:24 | Son Güncelleme

Konya’nın 31 ilçesinde mahalle yolu yatırımları gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi, Kadınhanı ilçesinde 2020 yılı yatırım programı kapsamına aldığı 52,6 kilometre mahalle yolunda çalışma yapıyor.Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrasında 31 ilçede mahalle yollarının kalitesini yükseltmek için yoğun mesaisini sürdürüyor.

Kadınhanı’nda 148 kilometre mahalle yolu yenilendi

Konya’nın 31 ilçesinde mahalle yolu yatırımları gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi, Kadınhanı ilçesinde 2020 yılı yatırım programı kapsamına aldığı 52,6 kilometre mahalle yolunda çalışma yapıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrasında 31 ilçede mahalle yollarının kalitesini yükseltmek için yoğun mesaisini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya il sınırları içindeki bütün ilçeler ile mahalleye dönüşen eski köy ve beldelerde yatırım seferberliğine devam ettiklerini ifade ederek, mahalle yollarının tamamında vatandaşların daha kaliteli ve güvenli seyahat etmesi için çalışmaların aralıksız şekilde sürdüğünü dile getirdi. Bu kapsamda Kadınhanı ilçesinde bu yıl 52,6 kilometre mahalle yolunu yenilemek için çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, “14 kilometreden oluşan Kolukısa-Saçıkara, 19 kilometrelik Kolukısa-Başkuyu yolları ile 3 kilometrelik Meydanlı-Çubuk mahalle yollarını tamamladık. Bunun yanında; 10 kilometrelik Söğütözü - Hacıoflazlar - Demiroluk yolu, 3.3 kilometrelik Bulgurpınarı - Çeşmecik yolu, 1,3 kilometrelik Atlantı Mahalle Yolu, 2 kilometrelik Karasevinç - Meydanlı Yolu ve Kurthasanlı mahalle yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Devam eden yolları da en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.
Başkan Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte bugüne kadar Kadınhanı’na kazandırılan mahalle yolu uzunluğunun 148 kilometreye ulaştığını da sözlerine ekledi.

Kadınhanı’nda 148 kilometre mahalle yolu yenilendi

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