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Kadının gizlenmiş tarihi bu sergide

BURSA HABERLERİ  | 04.03.2020 10:07 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği ’Mor Tarih’ isimli sergi, kadının geçmişten günümüze kadar toplumdaki yerini ve hak mücadelesini gözler önüne serdi.Nilüfer Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Nâzım Hikmet Kültürevi Sergi Salonu’nda çok özel bir sergiyi Bursalılarla buluşturdu.

Nilüfer Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği ’Mor Tarih’ isimli sergi, kadının geçmişten günümüze kadar toplumdaki yerini ve hak mücadelesini gözler önüne serdi.
Nilüfer Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Nâzım Hikmet Kültürevi Sergi Salonu’nda çok özel bir sergiyi Bursalılarla buluşturdu. ’Mor Tarih’ isimli sergi, kadınların gizlenmiş tarihini gözler önüne serdi. Küratörlüğünü Ragıp İnceoğlu’nun yaptığı serginin araştırma ve metinleri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Filiz Deniz’e gerçekleştirdi. İlgiyle karşılanan serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer ile Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri, küratör Ragıp İnceoğlu, öğretim görevlisi Filiz Deniz ve vatandaşlar katıldı.
Sergi, kadınların eski dönemlerden bu yana toplumdaki yerini, haklarını savunma biçimlerini, toplumda nasıl göründüklerini, metinler ve fotoğraflarla anlatırken, son yıllarda artan kadın cinayetlerine ve kadına şiddet sorununa da dikkat çekiyor. Kibele’den başlayan tarihi süreçte, kadının bereket sembolü olmasından, günümüz kadınının bugün içinde bulunduğu duruma kadar geçen süreci anlatan sergi, izleyenlerin beğenisini topladı.
Kadınların dünyanın farklı ülkelerinde yaptıkları protestolar ve çeşitli eylemlerinden çekilmiş video görüntülerinin de gösterime sunulduğu sergi, 29 Mart’a kadar izlenime açık kalacak.

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