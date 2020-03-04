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Kadının tarihine edebiyat penceresinden bakıldı

BURSA HABERLERİ  | 04.03.2020 10:13 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin Tarih Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirdiği ’Tarih Buluşmaları’nın konuğu olan Senem Timuroğlu, Türkiye’de kadın hareketinin 1980 sonrası ortaya çıktığını ve bugün büyük bir bilinçlenme olduğunu vurguladı.Nilüfer Belediyesi’nin ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinlikleri kapsamında düzenlediği Tarih Buluşmaları’nın konuğu bu kez yazar Senem Timuroğlu oldu.

Nilüfer Belediyesi’nin Tarih Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirdiği ’Tarih Buluşmaları’nın konuğu olan Senem Timuroğlu, Türkiye’de kadın hareketinin 1980 sonrası ortaya çıktığını ve bugün büyük bir bilinçlenme olduğunu vurguladı.
Nilüfer Belediyesi’nin ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinlikleri kapsamında düzenlediği Tarih Buluşmaları’nın konuğu bu kez yazar Senem Timuroğlu oldu. ’Kadınların ve feminizmin tarihine edebiyattan bakmak’ başlıklı söyleşi Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşti. Edebiyat tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği söyleşide Senem Timuroğlu, Türkiye’deki kadın hareketlerinin dünyaya bakıldığında çok değerli olduğunu vurguladı. Yurt dışında önemli çalışmalar ve gözlemler yaptığını ifade eden Timuroğlu, “Yunanistan’a gittiğimde Türkiye’deki çalışmalar üzerine araştırmalar yaptıklarını gördüm. Bizdeki feminist hareket tarihe bakıldığında 1980 sonrası ortaya çıktığı bilinir. Çeşitli kuruluşların ortaya çıkması, kampanyalar, erkek şiddetine karşı düzenlenen organizasyonlar bu dönemde görülmüş. Feminizmin tarihine bakıldığında dalgalar üzerine gerçekleştiği görülür. 1980 sonrası kadın hareketi bizde birinci dalga diye adlandırılır. Şu an içinde bulunduğumuz dalga dördüncü olarak nitelendirilir” dedi.
Türkiye’de, kadın mücadelesi adına büyük bir bilinçlenme hareketi olduğuna dikkati çeken Timuroğlu, “Edebiyatın tarihinde Osmanlı modernleşmesini görüyorduk ve ardından gelen Cumhuriyet dönemi. İki dönemde de kadınlar çok fazla görülmüyor. 19. yüzyıl kadınlar için devrim niteliği taşıyor. Kadınlar o çağda birey olmuş ve tanınmaya başlamış. O zamanı iyi kavrar ve anlarsak bugün kadın mücadelesini daha güçlü yapabiliriz. Fransa’da çalışma imkanı bulduğumda çok değerli isimlerle tanıştım. Fatma Aliye Türk kadını için değerli bir isimdir. Kadının yeri ve özgürlüğü adına önemli çalışmalara imza atmış. Daha sonraki süreçte de kadın yazarlar sorunları dile getirmek adına ellerinden geldiğince mücadele etmişler” diye konuştu.
Söyleşi sonunda Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Başkan Turgay Erdem adına Timuroğlu’na teşekkür etti. Senem Timuroğlu, etkinliğin sonunda ‘Kanatlanmış Kadınlar Osmanlı ve Avrupalı Kadın Yazarların Dostluğu’ adlı kitabını okurları için imzaladı.

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