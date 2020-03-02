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Kadınlar 2.Lig 16.Hafta

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.03.2020 09:01 | Son Güncelleme

Kadınlar 2.Lig 16.haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile Dudulluspor 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattılar.Stat: Argıncık 1 Nolu SahaHakemler: Ramazan Haymana xxx, Ahmet İnci xxx, Erkan Kırçıl xxxKayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan xx, Bengü Yücebaş xx, Narin Yakut xx, Mihriban Topal xx, Dilan Aslan xx, Şeyma Yücel x (Rabia Behlül Koç xx dk.40), Melda Çetin xx, Mine Okaytu xx (Gülşen Urgun x dk.88), Ayşegül Elif Hemit xx, Nazar Tanrısever xx, Elvin KılınçDudulluspor: Zerda Taşçı x, Eylül Kayra Atmaca xx, (Berivan Akyüz x dk.75), Zeynep Okumuş xx, Dilan Erkul xx, Suhdenur Arpacı xx, Birgül Çelik xx, (Canay İmrek x dk.61) Doğa Selen Sancar xx, Selda Ataç xx, Ferda İpek Çevik xx, Dilara Yılmaz xx, Eve Tütüncü xx, (Sena Bodur x dk.89)Goller: Rabia Behlül Koç (dk.64) (Kayseri Gençlerbirliği), Doğa Selen Cancar (dk.20) (Dudulluspor)Kırmızı Kart: Zerda Taşçı (dk.60) (Dudulluspor)

Kadınlar 2.Lig 16.Hafta

Kadınlar 2.Lig 16.haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile Dudulluspor 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattılar.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Ramazan Haymana xxx, Ahmet İnci xxx, Erkan Kırçıl xxx
Kayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan xx, Bengü Yücebaş xx, Narin Yakut xx, Mihriban Topal xx, Dilan Aslan xx, Şeyma Yücel x (Rabia Behlül Koç xx dk.40), Melda Çetin xx, Mine Okaytu xx (Gülşen Urgun x dk.88), Ayşegül Elif Hemit xx, Nazar Tanrısever xx, Elvin Kılınç
Dudulluspor: Zerda Taşçı x, Eylül Kayra Atmaca xx, (Berivan Akyüz x dk.75), Zeynep Okumuş xx, Dilan Erkul xx, Suhdenur Arpacı xx, Birgül Çelik xx, (Canay İmrek x dk.61) Doğa Selen Sancar xx, Selda Ataç xx, Ferda İpek Çevik xx, Dilara Yılmaz xx, Eve Tütüncü xx, (Sena Bodur x dk.89)
Goller: Rabia Behlül Koç (dk.64) (Kayseri Gençlerbirliği), Doğa Selen Cancar (dk.20) (Dudulluspor)
Kırmızı Kart: Zerda Taşçı (dk.60) (Dudulluspor)

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Sabah
07:02
Öğle
12:55
İkindi
16:06
Akşam
18:39
Yatsı
19:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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