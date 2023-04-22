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Kadınlar baharın gelişini el emeği göz nuru eserleriyle karşılayacak

22.04.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KO-MEK’te geleneksel hale gelen ilçe sergilerini heyecanla bekleyen kursiyerler, baharın gelişini el emeği göz nuru eserleriyle karşılayacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK), 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergileri başlıyor.

Kadınlar baharın gelişini el emeği göz nuru eserleriyle karşılayacak

KO-MEK ilçe sergilerinde kursiyerlerin yıl boyunca el emeği göz nuruyla hazırladıkları birbirinden güzel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunacak. İlkbaharın gelişiyle birlikte sergi salonlarının rengarenk ürünlerle süsleneceği ilçe sergileri 25 Nisan Salı günü İzmit’te başlayacak. Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan ilk sergi saat 14.00’te başlayacak. KO-MEK İlçe Sergileri, 7 Haziran 2023 Çarşamba günü Dilovası sergisi ile sona erecek.

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları bu yıl 19. Eğitim yılını kutluyor. Eğitim hayatına 19 yıl önce 8 kurs merkezi ile başlayan KO-MEK, her eğitim döneminde kurs merkezi ve branş sayısını arttırdı. KO-MEK halen 43 kurs merkezinde ve 12 ilçede faaliyetlerini sürdürüyor. KO-MEK, 19 yıl içinde 821 bin 885 kursiyere 372 farklı meslek dalında ücretsiz meslek ve sanat eğitimi verdi. KO-MEK 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk döneminde ise 43 kurs merkezinde halen 69 bin 76 vatandaşa 232 farklı branşta eğitim vermeye devam ediyor.

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