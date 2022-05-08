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Kadınlar coğrafi işaretli "Sivrihisar cebesi"ni geleceğe taşıyor

08.05.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜRKPATENT tarafından 2020'de tescillenen el işçiliği takılar, Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyeleri'ndeki kursiyer kadınlar tarafından adeta kilim gibi dokunuyor - Usta öğretici Nihal Ergün: - "Bu işi ne kadar çok kadına öğretebilirsem, Sivrihisar cebesini geleceğe taşıyacağım. Bu değer kaybolmasın, unutulmasın"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in coğrafi işaretli "Sivrihisar cebesi" takı kültürü, kadınlar tarafından yaşatılıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) 2020 yılında tescillenen Sivrihisar cebesi, tamamen el işçiliğiyle yapılıyor.

Geleneksel üretim tekniklerine bağlı olarak ince tel altın ya da gümüşün halı gibi dokunmasıyla hazırlanan takıların üretim tekniği Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyeleri'ndeki kursta kadınlara öğretiliyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün desteğiyle usta öğretici Nihal Ergün tarafından verilen kursta 12 kadın, talebe göre altın, gümüş ve bronz cebelerin yanı sıra kravat iğnesi, kolye gibi ürünler yapıyor.

Adeta kilim dokur gibi ince tel altın ve gümüşü ören Sivrihisarlı kadınlar, bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteriyor.

- "Eskişehir'in unutulmaya yüz tutmuş değerleri arasında"

Nihal Ergün, AA muhabirine, kuyumcuda görünce merak sardığı Sivrihisar cebesi ile o günden bu yana ilgilendiğini söyledi.

İzmir'de, Balçova Halk Eğitim Merkezi'nde 2020'den itibaren 2-3 yıl bu alanda eğitim aldığını ifade eden Ergün, şöyle konuştu:

"Cebe ustası olmak hiç aklımda yoktu. İzmir'den Eskişehir'e gelip, Sivrihisar cebesi yapan bir ustadan da bu işi öğrendim. Aslında usta pek öğretme taraftarı değildi ancak ona bakarak Sivrihisar cebesi yapmayı çözdüm, kendimi geliştirdim. Yaklaşık 10 yıldır da tezgaha oturup Sivrihisar cebesi yapıyorum. 10 yıl önce Eskişehir Baksan Mesleki Eğitim Merkezi'nde usta öğretici belgemi aldım. Benim dışımda Sivrihisar cebesi usta öğretici belgesi olan kadın yok. Sivrihisar cebesi, Eskişehir'in unutulmaya yüz tutmuş değerleri arasında. Bu değer, ustalar kimseye öğretmek istemediğinden kayboluyor."

- "Sipariş üzerine yapılan bir ürün"

Ergün, Belediye Başkanı Yüzügüllü'nün desteğiyle yılbaşında Sivrihisar cebesinin unutulmaması için kadınlara yönelik kurs açtıklarını belirtti.

Belediye binasındaki atölyede eğitim alan kadınların, cebe yapmayı öğrendikten sonra aile bütçelerini katkı sağlamalarını amaçladıklarını anlatan Ergün, kursa çok talep olduğunu aktardı.

Ergün, altın, gümüş ve bronz cebeler yaptıklarını, talebe göre özelliğinin değişebildiğini ifade ederek, "Bir kuyumcuya gidip 'bana 5 Sivrihisar cebesi verin' diyemezsiniz. Sivrihisar cebesi, sipariş üzerine yapılan bir ürün. Siparişe göre cebe yapıyoruz. 50-55 mikron kalınlığındaki telleri adeta bir halı gibi dokuyoruz. Sivrihisar cebesi genellikle kadınların kol bileklerine taktıkları bir ürün ancak kravat iğnesi, kolye gibi ürünler de yapabiliyoruz. Bu işi ne kadar çok kadına öğretebilirsem, Sivrihisar cebesini geleceğe taşıyacağım. Bu değer kaybolmasın, unutulmasın." diye konuştu.

- "Bu değeri yaşatarak ev ekonomimize katkı sağlayacağız"

Kursiyerlerden Arzu Çakır ise Sivrihisar Belediyesinin cebe kursu açacağını duyunca eğitime katılmak için başvuru yaptığını söyledi.

İlçenin geleneksel bir değerini öğrenmekten mutluluk duyduğunu vurgulayan Çakır, "Bu değeri yaşatarak ileride ev ekonomimize katkı sağlayacağız." dedi.

20 yaşındaki Saniye Karaca da Sivrihisar cebesi yapmayı öğrendikten sonra çevresinde talep eden kadınlara bu eğitimi vermek istediğini ifade etti.

Nursel Topçu da Nihal Ergün'ün öğreticiliğinde Sivrihisar cebesini yapmayı öğrendiğini, bu kursa geldikten sonra kendisini daha iyi hissetmeye başladığını dile getirdi.

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