Kadınlar devlet destekli kursla meslek öğreniyor

Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İŞ-KUR ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle açılan halı dokuma kursuna katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sunuyor.

Kentte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ek hizmet binasında kadınlara özel açılan halı dokuma kursuna 15 kursiyer kayıt yaptırdı. Korona virüs tedbirlerinin alındığı kursa katılan kadınlar el emeği göz nuru halıları ilmek ilmek dokuyor. Birbirinden güzel eserler üreten kadınlar, bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da İŞKUR’dan aldıkları ekonomik destekle aile bütçelerine katkı sunuyorlar. Kurs sayesinde yeni arkadaşlıklar edinen kursiyerler, streslerini de devlet destekli kurs sayesinde atıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Usta Öğreticisi Şefkat Şener, halı kursunun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İŞKUR ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği içerisinde açıldığını söyledi. Kursa 15 öğrenciyle devam ettiklerini kaydeden Şener, “Halılarımız yün, kökboyama ve Muş yöresine ait lale desenleriyle işlenmektedir. Bunun yanında kilim desenli halılarımız da üretilmektedir. Her bir ilmeğin anlamı bulunmakta. Kursumuz İŞKUR destekli olup 22 Temmuz 2020’de başladı ve 5 Şubat 2021’de sona erecek. Pandemi süreci içerisinde maske, mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. 2019-2020 yılları arasında 45 halı dokuduk. Yılsonunda sergilerimiz oluyordu fakat bu yıl pandemi nedeniyle sergi yapmadık” dedi.