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  4. - Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4. kez şampiyon olan VakıfBank'ta büyük sevinç

- Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4. kez şampiyon olan VakıfBank'ta büyük sevinç

20.12.2021 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VakıfBank Kulüp Başkanı Üstünsalih: - "Kızlarımız tarih yazmaya devam ediyor. Türk kadını her şeyin en iyisini yapabileceğini bir kez daha gösterdi"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4. kez şampiyon olan VakıfBank'ın Kulüp Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "Bu şampiyonluğu her zaman olduğu gibi milletimize ve ülkemize ithaf ediyoruz. Ülkemize nice gururlar yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, finalde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'yu 3-2 yenen sarı-siyahlılar tarihinde 4'üncü kez zafere ulaşarak bu turnuvayı dünyada en çok kazanan ekip olmanın mutluluğunu yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Üstünsalih, "Kendi ülkemizde, başkentimizde dünya şampiyonluğuna ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm oyuncularımıza, antrenörlerimize, kulüp çalışanlarımıza, yönetici arkadaşlarıma ve VakıfBank camiasına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, "Bu muhteşem organizasyon için de başta Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Kıymetli rakibimiz Fenerbahçe Opet’i de bronz madalyasından ötürü tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara seyircisi ve yüreği kendileriyle atan, kendileri için dua eden tüm destekçilere de şükranlarını sunduğunu belirten Üstünsalih, şunları ifade etti:

"Hem 35'inci sezon açılımızda hem de şampiyona öncesi yaptığımız toplantımızda VakıfBank Spor Kulübü olarak 5 kupa hedeflediğimizi, bunlardan ilkini Şampiyonlar Kupası’nı alarak gerçekleştirdiğimizi belirtmiş, geriye 4 kupa kaldı demiştik. Bugün burada dünya şampiyonluğuna 4. kez ulaşarak bu hedefimize giden yolda ikinci etabı da tamamlamış olduk. Ayrıca dünya şampiyonluğundaki rekorumuzu da geliştirdik. Kızlarımız tarih yazmaya devam ediyor. Türk kadını her şeyin en iyisini yapabileceğini bir kez daha gösterdi. Hepsinin eline, emeğine sağlık. Bu şampiyonluğu her zaman olduğu gibi milletimize ve ülkemize ithaf ediyoruz. Ülkemize nice gururlar yaşatmaya devam edeceğiz."

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