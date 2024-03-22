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Kadınlar el yapımı ürünlerini e-ticaret platformu üzerinden satacak

İHA İHA
22.03.2024 15:17
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Mezitli Belediyesi ile bir sivil toplum kuruluşu arasında imzalanan protokol kapsamında, kadınlar el yapımı ürünlerini e-ticaret platformu üzerinden satabilecek.

Kadınlar el yapımı ürünlerini e-ticaret platformu üzerinden satacak

GİKA Projesi kapsamındaki iş birliği protokolü, 18-99 yaş arası okuma yazma bilen ev kadınları, emekliler ve çalışan kadınları hedefliyor. Özellikle e-ticaret yoluyla işlerini genişletmek isteyen 5 bin kadına eğitim ve destek sağlanacak. Projenin ekonomik ve sosyal etkisi yaklaşık 20 bin kişiyi kapsayacak. Eğitimler, çevrimiçi platformlar aracılığıyla düzenlenecek. Proje kapsamında kadınların el yapımı ürünlerini satabilecekleri e-ticaret platformu kurulacak.

"5 BİN KADINA EĞİTİM VE DESTEK VERİLECEK"

Başkan Tarhan, projenin, kadınların el yapımı ürünlerini ülkenin her yerine pazarlama imkanı sunmayı amaçladığını belirtti. Kadınların ekonomik özgürlüğünü desteklemek ve onlara yeni fırsatlar sunmak amacıyla gerçekleştirilen protokole imza attıklarını ifade eden Tarhan, GİKA Projesi kapsamında, kadınların girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmayı, işlerini geliştirmeleri için gereken eğitim ve destek imkanlarını sunmayı hedeflediklerini kaydetti.
Projenin, Mersin ve çevresindeki illerde yaşayan okuma yazma bilen ev kadınları, emekliler ve çalışan kadınlara yönelik fırsatlar sunduğunu vurgulayan Tarhan, "2023-2024 döneminde, öğrenmeyi seven ve üretmeyi bilen, işlerini e-ticarete taşıyarak satış sınırlarını kaldırmak isteyen 5 bin kadına eğitim ve destek verilecek. Böylelikle, kadınlarımızın evlerinde çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak, onların ekonomik ve sosyal etkilerini artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, meslek edindirme eğitimleri düzenlenerek kadınlarımızın üretim yöntemlerini geliştirmelerini de hedefliyoruz" dedi.

Kadınlar el yapımı ürünlerini e-ticaret platformu üzerinden satacak

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