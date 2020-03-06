YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Kadınlar erkeklerden daha mutlu oldu

Kadınlar erkeklerden daha mutlu oldu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.03.2020 11:05 | Son Güncelleme

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre Türkiye’de kadınlar erkeklerden daha mutlu.TÜİK yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2019 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 52,4 oldu.

Kadınlar erkeklerden daha mutlu oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre Türkiye’de kadınlar erkeklerden daha mutlu.
TÜİK yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2019 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 52,4 oldu. Kadınlarda mutluluk oranı yüzde 57,0 iken erkeklerde bu oran yüzde 47,6 oldu. Evli bireylerin yüzde 55,6’sının, evli olmayan bireylerin ise yüzde 45,1’inin mutlu olduğu görüldü. Evli kadınların yüzde 60,2’si, evli erkeklerin yüzde 50,6’sı mutlu olduklarını beyan ederken evli olmayan kadınların ise yüzde 49,1’i, evli olmayan erkeklerin yüzde 41,3’ü mutlu olduğunu ifade etti.

“Kadınlar daha uzun yaşıyor”
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2019 yılında Türkiye’de, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi, erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle; toplam nüfusun yüzde 49,8’ini kadınlar, yüzde 50,2’sini ise erkekler oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 52,2 iken 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 73,0 oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Öğrenciler okulda sermaye piyasalarını günlük takip ediyor

Öğrenciler okulda sermaye piyasalarını günlük takip ediyor

Kütahya YHT için etüt projesi başladı

Kütahya YHT için etüt projesi başladı

Nene Hatun kabri başında dualarla anıldı

Nene Hatun kabri başında dualarla anıldı

Anne kız estetik için Londra’dan Gaziantep’e geldi

Anne kız estetik için Londra’dan Gaziantep’e geldi

Erzincan Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:18
Sabah
06:41
Öğle
12:38
İkindi
15:51
Akşam
18:26
Yatsı
19:43

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Sıfa Eczanesı Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erzincan’da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı

Erzincan’da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Dondurucu soğuklarda safari gezintisi

Dondurucu soğuklarda safari gezintisi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına Kıbrıs gazilerinden tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına Kıbrıs gazilerinden tepki

Erzincan’da akademisyenler lise öğrencileriyle bir araya geldi

Erzincan’da akademisyenler lise öğrencileriyle bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.