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Kadınlar Euroleague’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Emlak Konut mücadele edecek

2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague’de Türkiye’yi Fenerbahçe, Galatasaray ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray doğrudan normal sezona katılım hakkı elde etti. Emlak Konut ise Kadınlar Avrupa Ligi’nde normal sezona kalabilmek için elemelerde mücadele edecek.

Kadınlar Euroleague’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Emlak Konut mücadele edecek

Avrupa kadın basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından Kadınlar Euroleague’de yeni sezonun katılımcı takımları açıklandı. 2026-2027 sezonu için 11 farklı ülke federasyonundan toplam 24 kulüp organizasyonda yer almak üzere kayıt yaptırdı.

Kadınlar Euroleague’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Emlak Konut mücadele edecek 1

Normal sezona doğrudan katılacak takımlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra Athinaikos Qualco, AZS UMCS Lublin, Basket Landes, Beretta Famila Schio, Casademont Zaragoza, CS Rapid Bucuresti, Kangoeroes Mechelen, Tango Bourges Basket, Valencia Basket Club ve ZVVZ USK Praha bulunuyor.

Elemelerde ise toplam 12 takımın yer alacak ve kulüpler, üçer takımdan oluşan dört ayrı eleme yoluna ayrılacak. Her eleme yolunda 2 ve 3 numaralı seri başı takımlar yarı finalde karşı karşıya gelecek; bu maçın galibi, finalde 1 numaralı seri başı ekiple normal sezon bileti için mücadele edecek.

Elemelerde yer alacak takımlar ise DVTK Miskolc, Emlak Konut, ENEA AZS Poznan, Flammes Carolo Basket, Kibirkstis Vilnius, KKZ Crvena Zvezda, KP Brno, Panathinaikos AC, Sopron Basket, Spar Girona, Umana Reyer Venezia ve Zabiny Brno olacak.
Eleme aşamasında normal sezon biletini alamayan takımlar, Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) normal sezonunda mücadele edecek.

Kadınlar Euroleague’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Emlak Konut mücadele edecek 2

Kadınlar Avrupa Ligi’nde 2026-27 sezonunun eleme ve normal sezon kura çekimleri, 16 Temmuz Perşembe günü TSİ 12.00’de Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi öncesinde seri başları açıklanacak ve sıralamalar, kulüplerin Avrupa kupalarındaki son üç yıllık performanslarına göre belirlenecek.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Basketbol
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