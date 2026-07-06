Başar Önal'ın yeni adresi belli oldu!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Türk futbolunun yükselen yıldızlarından Başar Önal'ı kadrosuna kattı. Transfer için yaklaşık 9.5 milyon euro bonservis ve bonuslar ödenecek.

9.5 MİLYON EUROYU BULAN ANLAŞMA

L'Équipe'in haberine göre Fransız ekibi, milli futbolcu için 9.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada performansa bağlı bonus maddelerinin de yer aldığı belirtildi.

GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKTİ

Başar Önal, geride kalan sezonda NEC Nijmegen formasıyla sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Genç futbolcu, çıktığı 34 resmi maçta 9 gol ve 9 asist üreterek takımının en etkili isimlerinden biri oldu.

LIGUE 1'DE YENİ MACERA

Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle öne çıkan Başar Önal, yeni sezonda Lille formasıyla Ligue 1'de kendini göstermeye hazırlanıyor. Bu transfer, genç oyuncunun kariyerindeki en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.