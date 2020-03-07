YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Kadınlar Gününe özel kampanya

Kadınlar Gününe özel kampanya

MARDİN HABERLERİ  | 07.03.2020 15:40 | Son Güncelleme

Ürettiği doğal sabunlarla dünyanın bir çok ülkesinden yoğun ilgi gören Aselcioğlu Sabunculuk Dünya Kadınlar Gününe özel kampanya başlattı.

Kadınlar Gününe özel kampanya

Ürettiği doğal sabunlarla dünyanın bir çok ülkesinden yoğun ilgi gören Aselcioğlu Sabunculuk Dünya Kadınlar Gününe özel kampanya başlattı. Aselcioğlu Sabunculuk tarafından 100 TL ve üzeri alış verişe 50 TL ürün bedava kampanyası başlatıldı. Ayrıca ürün alan herkese kargonun da bedava olacağı belirtildi.
Kampanya hakkında bilgi veren Aselcioğlu Sabunculuk şirketi sahibi Şahmus Özdener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tüm kadınlara yönelik sabun çeşitlerine özel kampanya başlattıklarını söyledi.
Kadınlara yönelik özel kampanyada 100 TL ve üzeri alış verişe 50 TL ürün bedava verileceğini belirten Özdener, "Ayrıca ürün alan herkese kargo bedava olacak. Şu anda bayanların en çok tercih ettikleri defne, bıttım, ardıç katranı, kefir, eşek sütü, argan yağı sabunu büyük ilgi görüyor. Kadınlar ayrıca saç dökülmesi, sivilce, deri ve cilt rahatsızlıkları ve egzama hastalıkları için sabunları tercih ediyor. Daha çok kadınlar oluşturuyor müşteri kitlemizi. Bazı müşterilerimiz çocukları için kimyasal ürün kullanmak istemiyor, doğal sabunları tercih ediyor. Çocuklar için sabun tozu satıyoruz. Deterjanlardaki kimyasal ürünler çocukların ciltlerine daha çok zarar veriyor. Onların cildi daha hassas olduğu içinde bazı müşteriler deterjan değil sabun tozu kullanmayı tercih ediyor. Bazı kadınlarda eşlerinin saç dökülme problemleri için bize geliyorlar. Hayatımızın her anında varlıklarını hissettiğimiz kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyorum” dedi.

Kadınlar Gününe özel kampanya

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermişAdana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermiş
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Özgür Ekmekçioğlu: "Altay pes etmiyor"

Özgür Ekmekçioğlu: "Altay pes etmiyor"

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Günümüz kadınının sorumlulukları arttı

Günümüz kadınının sorumlulukları arttı

Kdz. Ereğli Belediyesi personeli kan verdi

Kdz. Ereğli Belediyesi personeli kan verdi

Mardin Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:13
Sabah
06:33
Öğle
12:33
İkindi
15:49
Akşam
18:23
Yatsı
19:38

Mardin Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Farabi Eczanesi
Artuklu
Tuba Eczanesi
Artuklu
Huzur Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Yeni Eczanesi
Omerli
Sağlık Eczanesi
Nusaybin
Ünal Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

Artuklu Üniversitesi’nde akademik terfilere cübbe giydirildi

Artuklu Üniversitesi’nde akademik terfilere cübbe giydirildi

Mardin’in 7 ilçesinde eğitime kar engeli

Mardin’in 7 ilçesinde eğitime kar engeli

Mardin’de 23 kilogram eroin ele geçirildi

Mardin’de 23 kilogram eroin ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.