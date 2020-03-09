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Kadınlar gününe zeytin fidanlı destek

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.03.2020 15:09 | Son Güncelleme

Edremit Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Hamidiye Mahallesi Şehit Hamdibey Stadyumu yanında “Yaşayan Kadınlar Korusu”nda 50 adet zeytin ağacı dikildi.Edremit Belediye Başkan Vekili Metin Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Belediye Meclis Üyesi Nerman Çelik, CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz, CHP Edremit Kadın Kolları Başkanı Sema Önder, Altınoluk Şube Sorumlusu Mustafa Özkan, mahalle muhtarları, Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri, STK temsilcileri ve kadınların katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte dikilen ağaçlara Edremit’te ve ülkemizde öldürülen kadınların isimleri verildi.

Edremit Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Hamidiye Mahallesi Şehit Hamdibey Stadyumu yanında “Yaşayan Kadınlar Korusu”nda 50 adet zeytin ağacı dikildi.
Edremit Belediye Başkan Vekili Metin Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Belediye Meclis Üyesi Nerman Çelik, CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz, CHP Edremit Kadın Kolları Başkanı Sema Önder, Altınoluk Şube Sorumlusu Mustafa Özkan, mahalle muhtarları, Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri, STK temsilcileri ve kadınların katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte dikilen ağaçlara Edremit’te ve ülkemizde öldürülen kadınların isimleri verildi. Edremit Belediye başkan Vekili Metin Aktaş, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın selamlarını iletti. Aktaş, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Kadınlarını geri bırakan toplumlar, geri kalmaya mahkumdur” anlayışı ile kadınlarımızı baş tacımız olarak görüyoruz. Aydınlık bir gelecek için kadınlarımız toplum hayatının ve sosyal yaşamın her alanında yer almalıdır. Bu duygularla tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyor, eşit, adaletli ve barış içinde bir dünya diliyorum” dedi.

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