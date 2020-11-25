Kadınlar, kadınlara şiddetle mücadele kapsamında haklarını anlatıyor

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Sason Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhsine Bozkurt, merkez ve kırsalda yaşayan kadınlara ulaşarak hakları ve aile içi şiddetin önlenmesi hakkındaki yenilikleri anlatıyor.

Başkan Bozkurt, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahalleleri gezerek kadınlara haklarını anlatıyor. Konu ile ilgili bilgi veren Bozkurt, Sason’da merkez ve kırsalda yaşayan aileleri evlerinde ziyaret ederek kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdur kadınların mağduriyetlerin önlenmesinde izleyecekleri yol ve çocuk tacizlerinin önlenmesi hakkında bilgi aktardıklarını ifade etti. Kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toplumun en büyük sorunlarından biri olduğunu ifade eden Bozkurt, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde kabul edilen projemiz kapsamında Sason’da faaliyet yürüten Kadın derneği olarak, kadına yönelik şiddetle mücadelede, şiddetin her türlüsünün önlenmesinde her gün etkinliğimizi artırarak ’daha fazla neler yapabiliriz düşüncesiyle hareket ettik. Bu proje kapsamında evleri dolaşarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdur kadınların en etkin şekilde korunması, çocuk istismarlarının önlenmesi ve şiddetle mücadele kapsamında özelikle kırsalda yaşayan kadınlarımızın izleyecekleri yol hakkında bilgi aktardık. Kadınlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Kadınlarımızın ulaştığı yeni hakları var. Bu hakları onlara anlatmak ve anlamalarını sağlamak için çabalarımız devam edecektir" diye konuştu.

