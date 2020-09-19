Kadınlar kış sofralarını süsleyecek erişte mesaisinde

Bahçelerinde kurdukları alanda bir yandan eriştelerin hamurunu yoğuran kadınlar, diğer taraftan da kestikleri erişteleri iplere dizerek kurutuyor.

Halk ve belediye iş birliğiyle bir üretim seferberliği başlattıklarını belirten Türkan, "Kadınlarımız kendi imkanlarıyla bahçelerinde ektikleri meyve ve sebzeleri değerlendirerek reçel, pekmez ve benzeri birçok ürün elde ettiler. Yöre kadınları, ilçede yetiştirilen ve buğday değirmeninde öğütülerek elde edilen undan erişte kesimi yaparak üretmeye başladılar." dedi.

- Tuzluca Belediyesi pazar imkanı sunuyor

Kadınlardan Nurgüzel Bozdaş ise ürettiği erişteden aile bütçesine ciddi bir katkı sağladığını anlattı.

Belediyenin desteğiyle ürettiklerini satma fırsatı bulduklarını ve pazar arayışına girmediklerini dile getiren Bozdaş, "Tuzlucalı kadınlar olarak geçmişte sadece evimize kış hazırlığı için yaptığımız erişteyi şimdi para kazanmak için de yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Erişte yapan kadınlardan Senek Güngör de hem kış hazırlığı hem de maddi gelir için erişte ürettiğini kaydetti.

Yöredeki kadınların bir araya gelerek üretim yaptığını vurgulayan Güngör, "Belediyemiz de bu elde ettiğimiz ürünleri satmak için bizlere yardımcı oluyor. Hem para kazanıyoruz hem de ailemizin kışın tüketeceği erişteleri biriktiriyoruz." diye konuştu.

