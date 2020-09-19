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Kadınlar kış sofralarını süsleyecek erişte mesaisinde

IĞDIR HABERLERİ  | 19.09.2020 11:33 | Son Güncelleme

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kış mevsimi için hummalı bir çalışma içine giren kadınlar, soğuk kış günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan ve sofralardan eksik olmayan erişteleri hazırlamanın telaşı içerisine girdi - Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan: - "Yöre kadınları, ilçede yetiştirilen ve buğday değirmeninde öğütülerek elde edilen undan erişte kesimi yaparak üretmeye başladılar"

BÜLENT MAVZER - Iğdır'da havaların soğumasıyla birlikte yöre kadınları, asırlık gelenekleri arasında yer alan eriştelerin kesimini yaparak iplere dizmeye başladı.

Tuzluca ilçesindeki ev kadınları, kış aylarının vazgeçilmezleri arasında bulunan ve sofralardan eksik olmayan erişteyi hazırlamanın telaşını yaşıyor.

Bahçelerinde kurdukları alanda bir yandan eriştelerin hamurunu yoğuran kadınlar, diğer taraftan da kestikleri erişteleri iplere dizerek kurutuyor.

Kurutma işleminin ardından toplanan erişteler, fırınlarda kısık ateşte kavrulduktan sonra paketlenip kışlık yemek yapımına hazır hale getiriliyor.

- Bir kısmını da satarak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

Kışın sofralarını süsleyecek lezzeti kavanozlara dolduran kadınlar, eriştelerin bir kısmını da Tuzluca Belediyesinin desteğiyle satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, AA muhabirine, kadınları üretime katmak amacıyla Tuzluca Çalışkan Kadınlar Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Halk ve belediye iş birliğiyle bir üretim seferberliği başlattıklarını belirten Türkan, "Kadınlarımız kendi imkanlarıyla bahçelerinde ektikleri meyve ve sebzeleri değerlendirerek reçel, pekmez ve benzeri birçok ürün elde ettiler. Yöre kadınları, ilçede yetiştirilen ve buğday değirmeninde öğütülerek elde edilen undan erişte kesimi yaparak üretmeye başladılar." dedi.

- Tuzluca Belediyesi pazar imkanı sunuyor

Kadınlardan Nurgüzel Bozdaş ise ürettiği erişteden aile bütçesine ciddi bir katkı sağladığını anlattı.

Belediyenin desteğiyle ürettiklerini satma fırsatı bulduklarını ve pazar arayışına girmediklerini dile getiren Bozdaş, "Tuzlucalı kadınlar olarak geçmişte sadece evimize kış hazırlığı için yaptığımız erişteyi şimdi para kazanmak için de yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Erişte yapan kadınlardan Senek Güngör de hem kış hazırlığı hem de maddi gelir için erişte ürettiğini kaydetti.

Yöredeki kadınların bir araya gelerek üretim yaptığını vurgulayan Güngör, "Belediyemiz de bu elde ettiğimiz ürünleri satmak için bizlere yardımcı oluyor. Hem para kazanıyoruz hem de ailemizin kışın tüketeceği erişteleri biriktiriyoruz." diye konuştu.

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