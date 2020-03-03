Kadınlar, “Maltepe Kadın Forumu”nda buluşuyor

Maltepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Maltepe Kadın Forumu” düzenliyor. Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden, pek çok farklı alanda çalışma yürüten kadınlar 5-6 Mart’ta Maltepe’de bir araya gelerek, yaşadıkları sorunları ve ortak çözüm önerilerini konuşacak.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ev sahipliği yapacağı “Maltepe Kadın Forumu” Türkiye’den ve 13 ülkeden siyasetçi, gazeteci, sanatçı, yazar, aktivist pek çok kadını bir araya getirecek. 5-6 mart tarihlerinden iki gün boyunca sürecek forumun sunuculuğunu ve moderatörlüğünü ise gazeteci Özlem Gürses yapacak.

Viyana’dan Lübnan’a kadınlar katılıyor

Forumun ilk gününde “Toplumda Kadının Yeri” ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konuları ele alınacak. Gazeteci Özlem Gürses’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek ilk oturumda, Viyana Eyalet Milletvekili Şafak Akçay, Bosna Hersek’ten, Srebrenica Katliamı mağduru Advija İbrahimoviç, Hamburg Altona Eski Belediye Başkanı Liane Melzer, Lübnan Amerikan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hoda Rizk konuşmacı olarak katılacak. Afganistan’dan foruma katılacak olan Öğretim Üyesi Dr. Aliye Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek ikinci oturumda Gazeteci Vusala Mammadova, Karlov Vakfı Başkan Yardımcısı Lillia Nurova, Viyana Belediyesi Entegrasyon ve Çesitlilik Dairesi Kamu Görevlisi Hanife Anıl konuşmacı olacak. Gazeteci, yazar Levent Gültekin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek 3. Bölümde Azerbaycanlı Öğretim Görevlisi Dr. Südeba Salihova, Gagavuzya Halk Meclisi Milletvekili Elena Karamit, Bosna Hersek Milletvekili Azra Okiç, Pakistan Fatima Jinnah Kadın Üniversitesi, Öğretim Üyesi Dr. Salma Nazar Khan konuşacak.