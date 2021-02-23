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Kadınlar mesleki eğitim kursuyla altın bilezik sahibi oluyor

23.02.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Kale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Tavas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde kadınlar için “Mesleki Eğitim Kursları” düzenlendi.Kale’de başarı ile başlatılan “El Nakışçısı” kursunun sonunda 16 kadın, Tavas’ta ise “Örtü Altı Domates Yetiştiriciliği” kursunun sonunda 15 kişi, “ Sanayi Makinecisi” kursunun sounda ise 15 kişi olmak üzere toplamda 46 kadınımız meslek sahibi olacak.

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Kale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Tavas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde kadınlar için “Mesleki Eğitim Kursları” düzenlendi.

Kale’de başarı ile başlatılan “El Nakışçısı” kursunun sonunda 16 kadın, Tavas’ta ise “Örtü Altı Domates Yetiştiriciliği” kursunun sonunda 15 kişi, “ Sanayi Makinecisi” kursunun sounda ise 15 kişi olmak üzere toplamda 46 kadınımız meslek sahibi olacak. Meslek sahibi olmak ve el becerilerini geliştirmek amacıyla kursa katılan Kaleli ve Tavaslı kadınlar, kurs süresince ve sonrasında ürettikleri ürünlerin satışını yaparak aynı zamanda ev bütçesine katkı sağlayacak. Mesleki eğitim kursu süresince Denizli İŞKUR tarafından vatandaşlara günlük 35 TL ödenecek. Yine Kursiyerlerin Genel Sağlık Sigortası ile İş Kazası Meslek Hastalığı Sigortası Denizli İŞKUR tarafından yapılacak. 45 ile 60 fiili gün sürecek olan kursların eğitimleri ise Kale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce ve Tavas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce gerçekleştirilecek. Kursu başarıyla tamamlayan kadınlara ise kurs sonunda “Kurs Bitirme Sertifikası” verilecek.

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