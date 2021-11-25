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Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 1. Etap müsabakaları Osmaniye'de başladı

25.11.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 1. Etap müsabakaları Osmaniye'de başladı

OSMANİYE (AA) - Türkiye Hokey Federasyonu Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 1. Etap müsabakaları Osmaniye'de başladı.

Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 1. etap müsabakalarında ilk maç Gaziantep Polisgücü ile Adana Hokey takımları arasında oynandı. Gaziantep ekibi mücadeleden 9-0 galip ayrıldı.

6 gün sürecek ilk etap maçlarında 12 takım, ligde üst sıralarda yer alabilmek için karşı karşıya gelecek.

Lig sonunda şampiyon olan takım 2023 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek, son 4 sırayı alan takımlar ise bir alt lige düşecek.

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