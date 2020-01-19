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  4. Kadınlar Ulutat Projesi ile ev ekonomilerine katkı sağlayacak

Kadınlar Ulutat Projesi ile ev ekonomilerine katkı sağlayacak

ŞIRNAK HABERLERİ  | 19.01.2020 12:41 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde gerçekleştirilen Ulutat Projesi kapsamında eğitim alan kadınlar, projenin sonunda iş sahibi olarak ev ekonomilerine katkıda bulunacak.Uludere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tarafından başlatılan, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR İl Müdürlüğünün ortaklığını yürüttüğü Ulutat Projesi devam ediyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde gerçekleştirilen Ulutat Projesi kapsamında eğitim alan kadınlar, projenin sonunda iş sahibi olarak ev ekonomilerine katkıda bulunacak.
Uludere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tarafından başlatılan, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR İl Müdürlüğünün ortaklığını yürüttüğü Ulutat Projesi devam ediyor. Teorik eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, daha sonra Öğretmen Evi restoranında pratik eğitimlerini almaya başladı. Pratik eğitimleri sırasında kursiyerler tarafından yapılan yemekler restoranda satışa sunuldu.
Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçeye geldiğinde farkına vardığı eksikliği projelendirip hayata geçirdiklerini söyledi. Kaymakam Solmaz, "Bu eksiklik Türkiye genelinde de olan kadınların aktif olarak istihdama katılmasıydı. Bu proje kadınlarımıza farklı branşlarda mesleki eğitimler vererek, onları meslek kurslarına kazandırmak, mesleki yeterliliklerini artırmak ve sertifika vermektir. En önemlisi de kadınlarımız aktif olarak hem ekonomiye hem de sosyal hayata büyük bir katılım sağlamışlardır" dedi.
Önümüzdeki günlerde eğitimlerini tamamlayacak olan 12 kadın, daha sonra kendi iş yerlerini açabilecek.

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