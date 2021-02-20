Kadınlar üretecek çocuklar eğlenecek

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi tarafından desteklenen ’Roman Kadınları İşe, Çocuklar Kreşe’ projesinin açılışı gerçekleştirildi. Proje kapsamında, Roman kadınlar mantar üretmeye başladı.

’Roman Kadınları İşe, Çocuklar Kreşe’ projesinin açılışı, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, Mersin Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Aysun Kıldan, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ve çok sayıda Roman vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

“Kadınlar çalışırken çocuklar kreşte eğlenecek”

Projenin açılışında konuşan Ali Daylam, projenin Roman kadınlarının istihdamı konusunda çok önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Roman kadınlarının bugüne kadar el sanatlarıyla ürettikleri ürünleri satarak ayakta durmaya çalıştıklarını kaydeden Daylam, “Pandemiden önce Mersin Üniversitesi ile yaptığımız saha çalışmasında, Romanların iş gücü piyasasına katılım oranı yüzde 95 işsizlik olarak görülüyor. Eğitimden kopma oranlarımız yüzde 33, kreşe gitme oranımız ise yüzde 2’lerde. O yüzden aslında bu projenin ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Ebeveynler gönül rahatlığıyla çocuklarını buradaki kreşimize gönderebiliyorlar. Aynı zamanda da Roman kadınlarımız burada mantar yetiştiriciliği yapacak. Böylece kadınlar çalışırken çocuklarımız kreşte eğlenebilecek. Kurumlar arası işbirliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Romanlarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının kendilerini duygulandırdığını kaydeden Daylam, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız ‘Biz Roman vatandaşlardan devlet adına özür diliyoruz’ demişti. Bu bizim için çok kıymetliydi. Şu anda bizim tek beklentimiz, işbirliğinin devam etmesi ve projenin sürdürülebilir olması.”