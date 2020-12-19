Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu 11. Hafta

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji; ligin 11. haftasında evinde oynadığı maçta Adam Voleybol’a 3-1 mağlup oldu.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 11. haftasında evinde Gaziantep ekibi Adam Voleybol’u konuk etti. OSB Spor Salonunda oynana zorlu karşılaşma büyük mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı. Ev sahibi ekip OSB Teknik Koleji ilk seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci seti konuk ekip Adam Voleybol 21-25 kazanarak skoru 1-1 yaptı. Üçüncü seti 14-25 ve dördüncü seti 19-25 kazanan konuk ekip Adam Voleybol takımı sahadan 3-1’lık galibiyetle ayrıldı.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı. Turkuaz Seramik OB Teknik Koleji B Grubunda oynadığı 9 maçta 3 galibiyeti ve 6 mağlubiyet aldı.

