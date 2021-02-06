Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu: Merinos-OSB Teknik Koleji: 3-1

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, ligin 14.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Gaziantep ekibi Merinos’a 3-1 mağlup oldu.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 14.haftasında deplasmanda Gaziantep ekibi Merinos’a konuk oldu.

Gaziantep Talat Özkarslı Spor Salonunda oynanan zorlu karşılaşma büyük mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Ev sahibi ilk seti 25-23, ikinci seti 25-18 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Konuk ekip OSB Teknik Koleji üçüncü seti 27-25 kazanarak skoru 2-1’e getirdi. Dördüncü seti ev sahip 25-20 kazanarak sahadan 3-‘lık galibiyetle ayrıldı.

OSB Teknik Koleji aldığı bu mağlubiyetle ligdeki 9 mağlubiyetini aldı. Turuncu-Siyahlılar B Grubunda oynadığı 13 maçta 4 galibiyeti ve 9 mağlubiyet aldı.

