Kadınlar yöresel ürünleri satacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan’ın fahri başkanlığını yaptığı Malatya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Japonya Büyükelçisi Miyajımo Akio’nun katılımıyla 21 Ağustos Cuma günü saat 17’00’de düzenlenecek törenle açılacak.

İstasyon Kavşağı Kerpiç evlerde törenle açılışı yapılacak olan Malatya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 2020 Ocak ayında kurulmuş ve ortaklarının tamamına yakını kadın girişimci ve çiftçi kadınlardan oluşuyor.

Kooperatif, tarım ve hayvancılıkla uğraşan başta kadınlar olmak üzere çiftçilerden mahsullerini arada aracı olmadan alıp işleyerek, katma değerli ürün haline getirip “Maldina” markası ile ulusal ve uluslararası sektör pazarlarında gerek toptan ve gerekse perakende nihai tüketicilere satışını gerçekleştirecek.

Bununla birlikte kooperatif merkezinde kurulan Gastronomi Müzesi ve Malatya yöresel şark köşesine uygun olarak, Malatya’nın yöresel yemekleri yapılarak gelen ziyaretçilere sunulacak. Böylece, Malatya Yöresel Mutfağının unutulmaması sağlanmış olacak.

Kooperatif, böylelikle yöresel yemek konusunda el becerisi ve lezzeti olan özellikle ev hanımı kadınları iş hayatına yönlendirerek ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kısa bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen çiftçilerden aldıkları mahsullerle reçel çeşitlerinden, sirkeye, pekmezden, tahine 104 çeşit tamamen doğal gıda ürünü üretilerek Maldina markası ile ürün portföyüne eklendi.

Türkiye’de tahıl ambarlarından biri olan Malatya’nın tahıl ürünlerini işleyip paketleyerek katma değerli ürün haline getirmeyi planlayan kooperatif, raf ömrü daha uzun olan bu ürünlerini kuracağı e-ticaret sitesi sayesinde ulusal ve uluslararası pazarlarda satışını yapmayı planlıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Kooperatif ortaklarınca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin, himayesinde 2017 yılında başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Ata Tohumu Projesi" incelenerek Malatya’nın Ata Tohumları olan Kunduru, Siyez, Zerun ve Karakılçık buğday türlerinin üretimini yapan Malatya yerelinde çiftçilerle bağlantı kurularak bu ürünlerin kooperatif tarafından işlenerek satışının yapılması için adımlar atılmıştır. Bu sayede daha zahmetli ve maliyeti daha yüksek bu ürünlerin ekilmesi için çiftçilerin motivasyonu artırılacağı gibi aynı zamanda yereldeki bu üretimin ülke geneline örnek teşkil edeceği de ön görülmektedir. Malatya’mızdaki binlerce çiftçi ve üreticiyi yakından ilgilendiren Malatya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin açılışına bütün hemşehrilerimiz davetlidir” denildi.

