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Kadınlara pastacılık kursu

ADANA HABERLERİ  | 23.02.2020 13:02 | Son Güncelleme

Çukurova Belediyesi Güzelyalı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi’nde kadınlar pastacılık kursuna katılarak meslek öğreniyor.Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, pastacılık kursunun verildiği Güzelyalı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi’ne ziyarette bulunarak, pastacılık kursu alan kadınlarla sohbet etti.Erkek bir belediye başkanı olmasına karşın kendisine “Kadın Dostu” unvanı verildiğini ve bundan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Çetin, “Kadın dostu lafla olmaz.

Kadınlara pastacılık kursu

Çukurova Belediyesi Güzelyalı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi’nde kadınlar pastacılık kursuna katılarak meslek öğreniyor.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, pastacılık kursunun verildiği Güzelyalı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi’ne ziyarette bulunarak, pastacılık kursu alan kadınlarla sohbet etti.
Erkek bir belediye başkanı olmasına karşın kendisine “Kadın Dostu” unvanı verildiğini ve bundan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Çetin, “Kadın dostu lafla olmaz. Biz bunu çalışmalarımızla kanıtlıyoruz. Bugüne kadar kadınlarımıza yönelik birçok proje geliştirdik. Kreşlerimiz Türkiye’deki tüm belediyelere örnek oldu. Biz kreş açmaya başladıktan sonra özel kreşlerin fiyatları aşağı endi. Çok ilgi görüyor ve çocukları artık noter huzurunda çekilişle kreşe kabul ediyoruz. Çünkü özel kreş fiyatları asgari ücrete yakın. Böyle olunca kadınların çalışmasının anlamı kalmıyor. Biz bu kreşlerle kadın istihdamının önündeki engelleri kaldırdık” dedi.

"Kurs sayıları artacak"
Başkan Soner Çetin, Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nde 27 branşta kurs verildiğini hatırlatarak, buradaki Kadın Dayanışma Merkezi’nde kadınlara hem psikolojik hem de hukuki destek sağlandığını söyledi.
“Her anlamda kadının yanında olduğumuzu hissettiriyoruz” ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, “Emekli dinlenme evlerini açınca kadınlardan da talep geldi. Oysa biz emekli dinlenme evlerini hem erkekler hem de kadınlar için açmıştık. Bunun üzerine kadın sohbet ve dayanışma evlerini açtık. Şimdi kadınlarımız burada sadece sohbet edip zaman geçirmiyor artık meslek de öğreniyor. Bu tür kurslarımız devam edecek. Biz bu tesisleri yapıyoruz ve size emanet ediyoruz. Buralar sizlere ait. Koruyacağınıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Kadınlar hünerlerini sergileyerek hazırladıkları pastaları Başkan Soner Çetin’e ikram etti.

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