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Kadınlarda saç dökülmesi neden olur?

ERZURUM HABERLERİ  | 28.01.2020 12:45 | Son Güncelleme

Medikal Estetik Hekimi Dr.Meltem Ayran, 3 kadından 1’inin hayatı boyunca saç dökülmesi sorunu yaşadığını belirtti.Menopoz sonrasında saçların zayıflaması, dökülmesi ya da boşluklar oluşması gibi sebeplerden bahseden Dr.Meltem Ayran, “Kadınlardaki saç dökülmesi erkeklere nazaran psikolojik etkileri daha ağır olabiliyor erkeklerdeki saç dökülmesi toplumda daha kabul edilebilir olduğu için o kadındaki gibi yıkıcı olmuyor.

Kadınlarda saç dökülmesi neden olur?

Medikal Estetik Hekimi Dr.Meltem Ayran, 3 kadından 1’inin hayatı boyunca saç dökülmesi sorunu yaşadığını belirtti.
Menopoz sonrasında saçların zayıflaması, dökülmesi ya da boşluklar oluşması gibi sebeplerden bahseden Dr.Meltem Ayran, “Kadınlardaki saç dökülmesi erkeklere nazaran psikolojik etkileri daha ağır olabiliyor erkeklerdeki saç dökülmesi toplumda daha kabul edilebilir olduğu için o kadındaki gibi yıkıcı olmuyor. Erkek tipi saç dökülmesine kadın da da erkekte de ‘androjenik alopesi’ denir. Erkekte saç dökülmesi genelde şakaklardan başlar, önden bakıldığında karakteristik ‘M’ görüntüsü oluşur, tepeler seyrekleşir ve genelde kelliğe doğru ilerler. Kadınlarda saçların incelemesiyle başlayıp, tepede seyrelmeler devam eder ve saç çizgisinde gerileme genelde görülmez, kellik de görülmez” diye konuştu.
Kadınlarda saç dökülmesinin birçok nedeni olduğunu hastalıklar, hormonal düzensizlikler, ilaç kullanımı, fiziksel psikolojik stres ve genetik yatkınlıklar gibi sebepleri dile getiren Dr.Meltem Ayran, “Eğer saçlarınızda bir anormallik farkediyorsanız mutlaka doktorunuza danışmalısınız.
Kadınlardaki Saç Dökülmesi ‘Ludwig Sınıflaması’ ile 3 tipe ayırırız.
Tip 1 dökülmede, saçlardaki azalma saça şekil verilerek kamufle edilebilir.
Tip 2 dökülme, orta hat çizgisinde önemli bir azalma olur.
Tip 3 dökülme, başın tepesinde saç derisi artık görünür hale gelmiştir.
Androjenik alopesi ismini androjenlerden alır, bu hormonlar her iki cinste de benzer görevler yapar. Cinsel istek ve kılların gelişimi ile ilgilidir. Overlerde, hipofiz bezinde ya da böbreküstü bezindeki anormal üretim bu durumu etkileyecektir, artmış androjen aktivitesinin kellikle ilişkili olduğunu biliyoruz. Erkeklerde hormonal durumu değerlendirmek kadınlara göre daha kolay. Ancak kadında da androjen aktivitesini görmek gerekir.
Saçı güçlendirmek için kullanılan şampuandan besin takviyelerine kadar doktorunuzun önerisini almanızda fayda olacaktır. Saç mezoterapisi, saça özel kokteyller, saç aşısı, prp gibi uygulamalar saç tedavilerinin önemli kısmını oluşturur” dedi.
Saç dökülmesinin tedavisinde öncelikle sorunu tespit etmek gerektiğini söyleyen Dr. Ayran, altta yatan sebepleri kontrol altına aldıktan sonra kadınlarda yapılan saç ekimi sonuçlarının çok başarılı olduğunu belirtti.

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