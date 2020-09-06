YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Kadınlarda sık görülen 4 jinekolojik sorun

Kadınlarda sık görülen 4 jinekolojik sorun

ERZURUM HABERLERİ  | 06.09.2020 11:58 | Son Güncelleme

Op.Dr.

Kadınlarda sık görülen 4 jinekolojik sorun

Op.Dr. Esra Demir Yüzer, kadınlarda sık görülen jinekolojik sorunlar hakkında bilgi verdi.
Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Esra Demir Yüzer, sık görülen 4 jinekolojik sorunu şöyle sıraladı:
“Vajinal Akıntı: Vajina akıntı kadınların en sık kadın hastalıkları doktoruna başvurduğu şikayettir. Kadında yumurtlama dönemlerinde şeffaf ,kokusuz, sünen kıvamda 4-5 gün süren vajinal akıntı olması normaldir. Ayrıca adet öncesinde rahim ağzının adete hazırlık sürecinde benzer akıntılar olur. Vajinal akıntının sarı, yeşil, köpüklü, pis kokulu ,kaşıntılı olması vajinal enfeksiyonu düşündürür. Vajinal akıntının pis kokulu, kahverengi ,koyu kıvamlı olması rahim ağzı kanserlerinde de görülebildiği için vajinal akıntılar mutlaka önemsenmelidir.
Adet Düzensizliği : Kadınlar normalde 28 gün ara ile adet görürler. Adetin 7 gün erken veya geç olması normal kabul edilir. Genç kızlar ilk kez adet gördüklerinde 2-3 yıl hormon dengesi olgunlaşana kadar adet düzensizlikleri yaşayabilirler. Ancak ilk adetten sonra 2-3 yıl geçmesine rağmen hala düzene girmemiş ise , beraberinde erkek tipi tüylenme varsa , kilo alımı fazla ise araştırılması gerekmektedir. Üreme çağındaki kadınlardaki adet kanamalarının çok olması, ara kanamaların olması halinde yumurtalık kistleri, rahmin iyi huyları olan myomlar, rahim içi polipler açısından araştırılması gerekir. 40 yaş üstündeki kadınlarda adet düzensizlikleri menopoz habercisi olabileceği gibi rahim ve diğer kadın genital kanserlerinin bulgusu olabilir. Özellikle menopoz sonrası kanamalarda genital kanserler açısından uyanık olmak gerekir.
Cinsel Fonksiyon Bozukluğu: Türkiye’de her 10 kadından 1’i vajinismus (cinsel ilişkiye girememe) ,4’ü (anorgazmi) orgazm olamama sorunu yaşamaktadır. Cinsel isteksizlik de bu sorunların peşi sıra başlamaktadır. Cinsel fonksiyon bozuklukları profesyonel bir yardım alınarak çözülebilen sorunlar olmasına rağmen hastalar genelde tedaviye gelmeyi ertelerler. Halbuki doğru tedavi metodları ile günlerle sınırlı kalan sürelerde tedavi imkanı olabilmektedir. Tedavide hipnoterapinin kullanılması tedavinin süresini kısaltan en önemli yoldur.
Pelvik Ağrılar: Pelvik ağrıların altında hızlıca tedavi olabilen hastalıklar olabildiği gibi, tedavisi olmayan sadece şikayetleri azaltabildiğimiz kronik hastalıklar ya da kadın genital organlarının kanserleri gibi kötü huylu hastalıklar olabilir. Bu yüzden pelvik ağrılarda kadının öyküsü , ayrıntılı muayenesi ve tetkiki önem arz eder. Önemli olan ; tüm hastalıklarda kadınların gecikmeden bir jinekoloğa başvurması ve tanının hızlıca koyulması gerekmektedir. Bu sayede altta yatan kötü huylu hastalıkların erken tedavisi sağlanmış olacaktır.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSosyal medyayı yine salladı!Sosyal medyayı yine salladı!
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu
Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı 12 Ekim’de başlıyor
Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı 12 Ekim’de başlıyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı

Erzurum Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
04:14
Sabah
05:41
Öğle
12:18
İkindi
15:55
Akşam
18:46
Yatsı
20:07

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Şehir Bölge Eczanesi
Palandoken
Altunyıldız Eczanesi
Yakutiye
Serra Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Erzurum'da husumetli iki ailenin silahlı kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Erzurum'da husumetli iki ailenin silahlı kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İrlanda, Bulgaristan Ve Almanya’dan Gelen Öğretmenler Abdullah Bilge’yi Makamında Ziyaret Etti
İrlanda, Bulgaristan Ve Almanya’dan Gelen Öğretmenler Abdullah Bilge’yi Makamında Ziyaret Etti
Erzurum’da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Erzurum’da Trafik Kazası: 5 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.