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Kadınlardan örnek birliktelik

MUĞLA HABERLERİ  | 03.02.2020 16:39 | Son Güncelleme

Milas’ta bir araya gelen 7 kadın, kentin değerlerini ön plana çıkartma, kadınları üretimin içine sokma ve ekonomik anlamda güçlü olmayı hedefiyle kooperatif kurdu.S.S Milas Anatolie Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi adı altında bir araya gelen Milas’lı kadınlar, Kentin değerlerini ön plana çıkartma, kadınları üretimin içine sokma ve ekonomik anlamda güçlü olmayı hedefliyor.Berrin Naz, Feray Albasan, Zeynep Çınar, Nurgül Çöllüoğlu, Hatice Çimen Mutlukan, Ayşe Güzide Çereren, Zeliha Arpazlı isimlerinden oluşan Kooperatif yönetimi Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret ederek Kooperatif olarak hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgi aktardı.Daha işin başında, heyecanlı ve çalışma azmiyle doluyuz diyerek sözlerine başlayan Zeynep Çınar, ”Kadınlarımızı kooperatif çatısı altında toplayarak, merkezdeki kadınların el ürünlerini ve ürettiklerini pazarlamayı, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırmayı ve girişimci kadınlar yaratmayı amaçladık.

Milas’ta bir araya gelen 7 kadın, kentin değerlerini ön plana çıkartma, kadınları üretimin içine sokma ve ekonomik anlamda güçlü olmayı hedefiyle kooperatif kurdu.
S.S Milas Anatolie Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi adı altında bir araya gelen Milas’lı kadınlar, Kentin değerlerini ön plana çıkartma, kadınları üretimin içine sokma ve ekonomik anlamda güçlü olmayı hedefliyor.
Berrin Naz, Feray Albasan, Zeynep Çınar, Nurgül Çöllüoğlu, Hatice Çimen Mutlukan, Ayşe Güzide Çereren, Zeliha Arpazlı isimlerinden oluşan Kooperatif yönetimi Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret ederek Kooperatif olarak hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgi aktardı.
Daha işin başında, heyecanlı ve çalışma azmiyle doluyuz diyerek sözlerine başlayan Zeynep Çınar, ”Kadınlarımızı kooperatif çatısı altında toplayarak, merkezdeki kadınların el ürünlerini ve ürettiklerini pazarlamayı, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırmayı ve girişimci kadınlar yaratmayı amaçladık. Bu topluluk kırsal alanlarda yaşayan, aynı zamanda kırsaldan kente göçmüş kadının eğitilmesi, meslek edindirilmesi, üretime katılmasını sağlayacak. Çalışmaların tek hedefi kadının toplum içindeki yerini yükseltmek ve ekonomiye katılımını artırmak” dedi.
Ziyaretten ve Milas’ta böylesine önemli bir kooperatifin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise; "Öncelikle sizleri kutluyorum. Kooperatifin bölgede yaşayan bayanların üretime katkı sağlaması, her anlamda hayatın içinde olması ve örnek bir birliktelik sağlamaları açısından çok önemli. Kendi imkanlarını kendileri oluşturan girişimci bayanlara Milas Belediyesi olarak da gereken katkı ve desteği sağlayacağız. Bundan sonraki süreçle ilgili de ihtiyaç duyulan her anda yanlarında olacağız” dedi.

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