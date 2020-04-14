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Kadınlardan sağlık çalışanlarına ikram, çiçek ve alkışlı destek

KONYA HABERLERİ  | 14.04.2020 11:56 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan kadınlar, sağlık çalışanlarına evlerinde hazırladıkları kurabiye, kek ve poğaçalardan ikram edip çiçek vererek teşekkür etti.Beyşehir’in merkez Esentepe Mahallesinde oturan bir grup kadın, korona virüs hastalığı nedeniyle mesai şartları yoğunlaşan Beyşehir Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personeline moral vermek ve destek olmak amacıyla bir araya geldi.

Kadınlardan sağlık çalışanlarına ikram, çiçek ve alkışlı destek

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan kadınlar, sağlık çalışanlarına evlerinde hazırladıkları kurabiye, kek ve poğaçalardan ikram edip çiçek vererek teşekkür etti.
Beyşehir’in merkez Esentepe Mahallesinde oturan bir grup kadın, korona virüs hastalığı nedeniyle mesai şartları yoğunlaşan Beyşehir Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personeline moral vermek ve destek olmak amacıyla bir araya geldi. Mahalle sakini kadınlar sağlık personeline ikramda bulunmak için evlerinde kek, kurabiye ve poğaça hazırlayıp, Esentepe Mahallesi Muhtarı Mevlüt Karakullukçu’nun önderliğinde Beyşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti. Kadınlar, evde hazırladıkları yiyeceklerden ikramda bulundukları sağlık personeline çiçek vererek alkışlarla teşekkür etti.
Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, sağlık çalışanlarına destek verip moral ve motivasyonlarının daha da üst noktalara çıkmasını sağlayan kadınlara teşekkür etti. İlçe Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Kendir de, bu tür organizasyonların gerek doktor, hemşireler, gerekse tüm sağlık çalışanları ve temizlik personeli üzerinde çok güzel ve olumlu etkiler bıraktığını vurguladı.
Esentepe Mahallesi Muhtarı Mevlüt Karakullukçu ise, mahallesinde yaşayan kadınlarla beraber hastaneyi ziyaret ettiklerini belirterek, “Biz onlara hem ikramda bulunmak, hem de alkışlamaya geldik” dedi.

Kadınlardan sağlık çalışanlarına ikram, çiçek ve alkışlı destek

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