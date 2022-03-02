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Kadınların el emeği göz nuru ürünler Ilgaz Dağı'nda turistlerle buluşuyor

02.03.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu genelindeki kadın kooperatiflerinin hazırladığı 150'ye yakın ürünün satışa sunulduğu "Ilgaz Yöresel Market" aracılığıyla kadınların ev ekonomisine katkı sunması ve kentin yöresel ürünlerinin tanıtılması hedefleniyor - Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık: - "Bu market aracılığıyla kadın kooperatifleri ile turistler arasında bir bağ kurdurmuş oluyoruz"

ÖZGÜR ALANTOR - Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde açılan "Ilgaz Yöresel Market"te kadın kooperatiflerinin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın girişimleri sonucu İl Özel İdaresi tarafından bu sezon başında Yurduntepe Kayak Merkezi'ne açılan markette, Taşköprü sarımsağı, Tosya sarıkılçık pirinci, siyez tarhanası, siyez bulguru, siyez makarnası, çekme helva, Cide sarı yazması, taş baskı ürünler, pancar, elma, karadut ve çam pekmezleri, çeşitli marmelatlar ve ahşap hediyelik eşyalar başta olmak üzere 150'ye yakın Kastamonu'ya özgü ürün yer alıyor.

Kent genelindeki kadın kooperatiflerinin hazırladığı ürünlerin satışa sunulduğu market aracılığıyla kadınların ev ekonomisine katkı sunması ve kentin yöresel ürünlerinin tanıtılması hedefleniyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık, AA muhabirine, Yurduntepe'nin kış turizminde her geçen gün adından daha çok söz ettirdiğini söyledi.

Hem bölge turizmine katkı sunmak hem de Kastamonu'nun yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla çalışma yaptıklarını anlatan Sönmezışık, "Yurduntepe kayak tesisleri açılalı 2 yıl oldu. Tesisimize her yıl yeni eklemeler yapıyoruz. Bu yıl sayın Valimizin girişimleri sonucu yöresel market açtık. Kastamonu ve ilçelerindeki kadın kooperatiflerinin hazırladığı ürünleri burada sergileyip satışını yapıyoruz." dedi.

- "Günden güne müşterisi de ziyaretçisi de artıyor"

Kadınların üretimin içinde olmasını istediklerini dile getiren Sönmezışık, "Bu şekilde hem ilimizdeki coğrafi işaretli ürünleri hem de kadınlarımızın el emeği ile yaptığı taş baskı, diğer dokuma ürünleri ve yiyecek içecekleri tanıtıyoruz. Bu sayede birçok haneye girmiş oluyoruz, Kastamonu ekonomisine katkı sağlıyoruz. Günden güne müşterisi de ziyaretçisi de artıyor. Bu market aracılığıyla kadın kooperatifleri ile turistler arasında bir bağ kurdurmuş oluyoruz, aslında aracıyız." ifadelerini kullandı.

Yurduntepe'nin ülke genelinde tanınmaya başlandığını vurgulayan Sönmezışık, "Yurduntepe Kayak Merkezi'ne Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından misafirler geliyor. Biz de bu şekilde ilimizi tanıtmış oluyoruz. İlin turizmine, ürünlerine katma değer katarak tanıtma çabası içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'dan tatil için gelen Oğuzhan Köse ise marketi çok beğendiğini ifade ederek, "Yurduntepe Kayak Merkezi'nin yanında kadın kooperatiflerinin ürünlerini satan bir yer. Baktık, beğendik. Çok güzel yöresel ürünler var. Giderken ürünlerimizi alıp buradan ayrılacağız." diye konuştu.

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