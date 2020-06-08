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Kadınların el emeği ürünler ERMEK’te satışa sunuluyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 08.06.2020 17:44 | Son Güncelleme

Ev hanımlarına meslek edindirilmesi, istihdam oluşturması ve ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla verilen Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarında (ERMEK) kursiyerlerin ürettikleri ürünler ERMEK satış mağazasında satışa sunuluyor.Süleyman Demirel İş Merkezi zemin katta bulunan satış mağazasında dekoratif tablo, kök boya kilim dokuma, örgü bebek, tığ örücülüğü, keçe aksesuarları, makrome, şiş örücülüğü, elde Türk işlemeleri ve amigurumi kurslarında üretilen ürünler tüketiciyle buluşuyor.Buradan elde edilen gelir, kurslarda sarf edilen malzemelerin tedarik edilmesinde kullanılıyor.

Ev hanımlarına meslek edindirilmesi, istihdam oluşturması ve ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla verilen Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarında (ERMEK) kursiyerlerin ürettikleri ürünler ERMEK satış mağazasında satışa sunuluyor.
Süleyman Demirel İş Merkezi zemin katta bulunan satış mağazasında dekoratif tablo, kök boya kilim dokuma, örgü bebek, tığ örücülüğü, keçe aksesuarları, makrome, şiş örücülüğü, elde Türk işlemeleri ve amigurumi kurslarında üretilen ürünler tüketiciyle buluşuyor.
Buradan elde edilen gelir, kurslarda sarf edilen malzemelerin tedarik edilmesinde kullanılıyor.

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