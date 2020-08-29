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Kadınların el emeklerine özel satış mağazası

ISPARTA HABERLERİ  | 29.08.2020 13:05 | Son Güncelleme

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun teşvikleri ve kadınların girişimci ruhuyla oluşturulan kooperatifler her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun teşvikleri ve kadınların girişimci ruhuyla oluşturulan kooperatifler her geçen gün büyümeye devam ediyor. Gönen ilçesinde faaliyetlerine başlayan GülGönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünler ilçe merkezinde açılan bir satış mağazası ile vatandaşlara sunulacak. Gönen ilçe merkezinde bulunan satış mağazasının açılışını Vali Ömer Seymenoğlu yaptı.
Açılış konuşmasında kadın kooperatiflerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Vali Seymenoğlu, “ Elimizden geldiğince sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Bizler için bu kooperatiflerde üretilen el emeği göz nuru ürünler her zaman için önemli. Ürünlerinizi bizler de misafirlerimize takdim ediyoruz. Güzel bir çalışma yapmışsınız inşallah başarılı olursunuz ve inşallah bunu sürdürebiliriz. Ben sizlere inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”
Vali Seymenoğlu ardından satış mağazasını gezerek tamamı kooperatif üyelerinin kendi emekleri ile ortaya çıkan ürünleri inceledi.

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