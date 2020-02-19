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Kadınların emeği Alaşehir’e değer katacak

MANİSA HABERLERİ  | 19.02.2020 14:05 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyon üyeleri, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nu ziyaret ederek, kadın istihdamı ve emeklerinin değerlendirilmesi konularında istişarelerde bulundu.Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyon Üyeleri Aysun Yıldırım, Nurullah Akgün, Ahmet Esen, Fatma Aslan ve Fehmiülen, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İlçe Koordinatörü Himmet Güneş ile birlikte Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Kadınların emeği Alaşehir’e değer katacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyon üyeleri, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nu ziyaret ederek, kadın istihdamı ve emeklerinin değerlendirilmesi konularında istişarelerde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyon Üyeleri Aysun Yıldırım, Nurullah Akgün, Ahmet Esen, Fatma Aslan ve Fehmiülen, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İlçe Koordinatörü Himmet Güneş ile birlikte Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nu makamında ziyaret etti. Konuklarını karşılayan Başkan Öküzcüoğlu’na, eşi Selen Öküzcüoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Halis Özcan, belediye meclis üyeleri Bilge Altan ve Ayşe Musal eşlik etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Öküzcüoğlu, "Saygı değer misafirlerimizi ağırlamanı mutluluğunu yaşıyoruz. Kendileriyle kadınların istihdama katılması amacıyla emek yoğun projelerin hazırlanması ve kooperatifleşmeye gidilmesi için yapılacak çalışmaları değerlendirdik. Bu konularda işbirliği yaparak, birlikte çalışma yapılması yönünde karar aldık" dedi.

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