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Kadınların emeği Hanımeli Sokak’ta değer buluyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.09.2020 10:46 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı, ev sahipliği yaptığı birbirinden renkli ve doğal stantlar ile Eskişehirlilere farklı seçenekler sunmaya devam ediyor.Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin titizlikle uygulandığı sokakta haftanın her günü farklı bir konsept Eskişehirliler ile buluşuyor.

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı, ev sahipliği yaptığı birbirinden renkli ve doğal stantlar ile Eskişehirlilere farklı seçenekler sunmaya devam ediyor.
Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin titizlikle uygulandığı sokakta haftanın her günü farklı bir konsept Eskişehirliler ile buluşuyor. Sokakta örgü, takı, keçe, makrome, bez çanta ve aksesuar gibi ürünlerini satışa çıkaran kadınlar, aile ekonomilerine de katkıda bulunuyor. Cuma günleri Eskişehirliler ile buluşan yöresel ürünler ve el emeği ürünler, Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği üyelerince beğeniye sunuluyor. Sokağı ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlar da Hanımeli Sokağı’nı çok sevdiklerini belirterek, sokakta keyifli şekilde vakit geçirdiklerini söylüyor.
Pazartesi el ürünleri (bireysel stantlar), salı el ürünleri (Belde Evleri ve bireysel stantlar), çarşamba el ürünleri (MAYA Derneği), perşembe el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cuma yöresel ürünler ve el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cumartesi sanat atölyeleri ve bireysel stantlar ile pazar günleri de el ürünleri stantları (bireysel) kent halkı tarafından ziyaret ediliyor. Eskişehirlilerin yanı sıra kente gezi amaçlı gelen vatandaşların da sıklıkla ziyaret ettiği mekanlardan biri haline gelen Hanımeli Sokağı, İsmet İnönü Caddesi’nde Kanatlı AVM arkasında yer alıyor.

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